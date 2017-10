Carnuntum Legionaries: Immer mehr Fischamender im Team

04.10.2017, 14:50 Uhr

Immer mehr Fischamender im Verein

"Wir freuen uns insbesondere darüber, dass wir auch immer mehr Fischamender in unseren Verein integrieren können und so einen Beitrag in der Gemeinde leisten können. Nicht nur als Spieler sondern auch für organisatorische Tätigkeiten sind vorallem die heimischen Jungs enorm wichtig für die Zukunft unseres Vereins" analysiert Headcoach Andreas Rohringer.

Auch Mädchen gesucht

Für alljene welche keine Zeit gefunden haben an dem Tryout teilzunehmen gibt es trotzdem die Chance auch während den Trainingszeiten dem Team beizutreten.So trainieren die Legionaries jeden Dienstag und Donnerstag von 19 bis 21 Uhr am Fischamender Sportplatz. Auch die Cheerleadertruppe der Legionaries sucht noch Mädchen ab 14 Jahren.