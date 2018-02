Laufen mit den BEZIRKSBLÄTTERN: Conny hält Region topfit

10.02.2018, 18:12 Uhr

Die BEZIRKSBLÄTTER und der LTV Fischatal veranstalten wieder zwei Läufe im Sommer und im Advent.

Schon bisher waren die Sonnwendläufe und Adventläufe in Schwadorf, veranstaltet vom LTV Fischatal und den BEZIRKSBLÄTTERN, ein Riesenerfolg. Deshalb wird es heuer wieder die beiden Sportveranstaltungen geben. Der Sonnwendlauf findet am 30. Juni, der Adventlauf am 25. November.Unsere Veranstalterin Conny Köpper ist nicht nur Vize-Staatsmeisterin im Marathon gewesen. Sie sorgt gemeinsam mit Daniela Langhammer für einen reibungslosen Ablauf. Und – sie steht für Personal Coaching zur Verfügung.

Doppelt anmelden billiger

Heuer kann man sich erstmals für beide Bewerbe anmelden und so einige Euro an Startgeld sparen. "Wir haben ein Package vorbereitet für all jene, die sowohl im Sommer als auch im kalten Advent Spaß am Laufen haben", freut sich Conny schon auf die Bewerbe. Es gibt wieder Läufe für Kinder und Jugendliche. Auch die Nordic Walker können ihre Fitness wieder unter Beweis stellen."Hausherr" Bürgermeister Jürgen Maschl, selbst erfolgreicher Sportler als ehemaliger Goalie bei der Admira, will den Event aktiv unterstützen. Schwadorf soll nicht nur durch die Sanierung des Hallenbades weiterhin den Weg zu einer regionalen Sportgemeinde beschreiten.Alle Infos zu den Läufen und Anmeldungen HIER