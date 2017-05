Mamanet: Sportliche Mütter im Schwechater Scheinwerferlicht

11.05.2017, 16:04 Uhr



Feinschliff für die Weltspiele

Mamanet ist eine internationale Sportbewegung für Mütter (jeden Alters) und alle Frauen ab 30 (auch ohne Kinder). Gespielt wird Cachibol, eine Sportart, die Volleyball ähnlich ist. Der Ball wird dabei aber gefangen und geworfen, daher kann es leicht und ohne sportliche Vorerfahrung in jedem Alter erlernt werdenDie Entscheidung, wer schlussendlich nach Riga fährt, war auch für das Betreuerteam rund um Nationalteamcoach Ella Raiber alles andere als leicht, waren Leistungsniveau sowie Leistungssteigerung bei allen einfach unglaublich hoch. Auch wenn Mamanet hauptsächlich Spaß bedeutet, zählt bei Weltmeisterschaften natürlich auch die Leistung. Schließlich wurden zwölf Spielerinnen für den (erweiterten) Kader nominiert – unter ihnen auch Marta Keglevits (Fixplatz) und Sabina Prüger (erweiterter Kader) aus Schwechat.Der Kader trainiert in einzelnen Gruppen und gemeinsam. Am 3. und 4. Mai findet in Schwechat das Abschlusstraining statt, da wird dann der letzte Feinschliff für die 5. Weltspiele in Riga geholt.