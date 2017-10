NÖ-Schüler im Lauftempo in Schwechat

13.10.2017, 16:10 Uhr

Ab 10.50 Uhr eröffnen die Volksschüler mit 800 Meter m und 1.200 Meter. Insgesamt werden ca. 700 SchülerInnen aus über 35 Schulen aus dem Raum Niederösterreich erwartet. Gelaufen wird in 12 Alterskategorien, wovon sich in jeder Kategorie die besten 30 AthletInnen für das Bundesfinale qualifizieren. Im letzten Schuljahr war ja Schwechat der Austragungsort für das Bundesfinale wo über 1.000 SchülerInnen aus ganz Österreich anreisten und von Schwechat begeistert waren.Auch Österreichs bester Leichtathlet über 1.500m und 3.000m Andreas Vojta wird am 18. Oktober in Schwechat anwesend sein und den Kindern Lauftipps geben.