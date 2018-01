Leopoldsdorf: Von 2 auf 52 Mitarbeiter

20.01.2018, 16:35 Uhr

Neuer Standort für Isolierbetrieb ab Mai

Die Firma "SWK Isolierungstechnik GmbH" wurde im Jahre 2001 gegründet. Und zar von Gajo und Evica Krunic. Die Mitarbeiterzahl stieg seit der Gründung des Unternehmens von 2 auf 52 Mitarbeiter. In sehr kurzer Zeit ist der Betrieb zu einem großen Unternehmen expandiert, der im Bereich der Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutzisolierungen tätig ist. Der neue Standort in Leopoldsdorf wird im Mai eröffnet. Grund für die Standortwahl war die Verkehrsanbindung zur S1 sowie die Nähe zu Wien.Der Betrieb ist auch international tätig und besitzt mittlerweile zwei weitere Niederlassungen in Bosnien und Slowakei.