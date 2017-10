Pellendorf: Spezialist für fruchtig-süße Dessertweine

15.10.2017, 12:37 Uhr

Dass die Beere natürlich immer eine Hauptrolle spielt, sagt schon der Firmenname "Hindberry", die Beere der Hirschkuh, zugleich Wappentier der Himberger. "Durch ein Lebensmittel- und Biotechnologie Studium konnte ich mein Interesse an der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln vertiefen sowie mir einen Einblick in die Getränketechnologie, die Erzeugung von Wein und Spirituosen, verschaffen. Die alkoholische Gärung ist schließlich eine der ältesten kulturgeschichtlichen Anwendungen der Biotechnologie", beschreibt der Pellendorfer seinen Werdegang.Testen ist ganz wichtig. geht es doch auch darum, Bananengeschmack einzubinden, um so das Sortiment zu erweitern.Ein Fan seiner "beerigen" Obstweine ist die Pellendorfer VP-Chefin Claudia Hofbauer: "Solche Unternehmer braucht die Region".Alle Infos HIER