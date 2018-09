Profida: Betriebszahlen in bester Hand

13.09.2018, 15:42 Uhr

Schwechat : Profida |

Das erfahrene Steuerberatungsteam von „Profida“ ist jetzt auch in Schwechat tätig.

Da sich Herr Stb Günther Heindl zu Beginn des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand zurückgezogen hat, benötigte seine seit vielen Jahren bestehende Kanzlei einen Nachfolger: Die „ProfidaWirtschaftsprüfungsges.m.b.H.“ hat die Nachfolge angetreten und damit ihren Tätigkeitsbereich neben Wien-Liesing und Ternitz/NÖ um einen Standort in Schwechat erweitert.Die geschäftsführenden Gesellschafter Mag. Franz Bichler und Mag. Marlene Atzenhofer unterstützen mit ihrem Team kleine- und mittelständische Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Finanzbuchhaltung und Personalverrechnung. „Durch schlanke Strukturen und praxisorientierte Lösungen wollen wir Unternehmern ermöglichen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren“, beschreibt Franz Bichler den Leitgedanken der „Profida“. Dies sei in Zeiten immer komplexer werdender Regelungen ein wesentlicher Erfolgsfaktor, insbesondere auch für junge, schnell wachsende Unternehmen. „Für internationale Steuerfragen und andere Spezialthemen – wie beispielsweise arbeitsrechtliche Belange - stehen die nötigen Experten zur Verfügung“, versichert der Geschäftsführer.Auch in der Wirtschaftsprüfung will die „Profida“ mit Praxisorientierung punkten. Wirtschaftliche Analysen betrieblicher Abläufe und Geschäftsprozesse sollen neue Erkenntnisse bringen und damit einen Prüfungsmehrwert schaffen. Das Team verfügt darüber hinaus über langjährige Erfahrung bei Sonderprüfungen (Stiftungen, Vereine etc.) sowie Unternehmensbewertungen. „Profida“ findet man in der Brauhausstraße 1/3/8. Tel. 01 7065815, Fax: 01 7065833, Mobil: 0664 733 594 83, E-Mail: office@profida.at