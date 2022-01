Menschen, Hunde, Parks: Das "Statistische Jahrbuch der Stadt Wien" liefert interessante Daten und Fakten über Simmering.



WIEN/SIMMERING. Wie viele Menschen leben in Wien? Wie viele Bäume und Parks gibt es? Diese und weitere interessante Informationen liefert das "Statistische Jahrbuch der Stadt Wien". Die darin enthaltenen Daten und Illustrationen verdeutlichen Gemeinsamkeiten, aber auch die städtische Vielfalt.

Laut dem Statistischen Jahrbuch leben 1.920.949 Menschen in Wien – 105.022 davon nennen Simmering ihr Zuhause. Der 11. Bezirk trägt also maßgeblich dazu bei, um Wien im 21. Jahr des 21. Jahrhunderts zur fünftgrößten Stadt der Europäischen Union zu machen.

Die größte Altersgruppe im 11. Bezirk stellen dabei die 30- bis 44-Jährigen: Exakt 23.974 Simmeringer sind diesem Bereich zuzurechnen. Ebenfalls interessant: 6.967 Menschen sind 75 Jahre oder älter. Im Bezirksvergleich sticht der Elfte auch mit einem hohen Jugendanteil hervor: 11.341 Simmeringer sind zwischen 10 und 19 Jahre alt.

Bäume, Wohnen, Autos

Themen, welche uns in den Grätzeln der Stadt begleiten, lassen sich auch statistisch bestens darstellen. So stehen in Simmering insgesamt 5.101 Straßenbäume. 1.318 davon zählen zur Gattung der Ahorne, gefolgt von den Linden (742).

Wer an Bäume denkt, der stößt in Wien unweigerlich auch auf die Frage "Baum oder Auto?". Wienweit werden 899.709 Kraftfahrzeuge gezählt. Darunter fallen Pkw, Busse, Lkw, Motorräder oder etwa Zugmaschinen. Mit 48.632 motorisierten Vehikeln liegt Simmering im Bezirksvergleich an der 5. Stelle. Genau 38.222 Pkw rollen über den Asphalt von der Simmeringer Hauptstraße und Co.

0,18 Prozent der Bezirksfläche im Elften gehen für Spielplätze drauf.

Um die Bezirke auch lebenswert zu machen, benötigt man genügend Wohnraum. In Simmering sind 48.379 Wohnungen bewohnt. Der größte Teil entfällt hier auf Singlehaushalte. 19.925 Wohnungen werden von "nur" einer Person genutzt. In einer Wohnung im 11. Bezirk sind im Schnitt 2,17 Menschen zuhause.

Hyblerpark, Herderpark, Braunhuberpark



Zu einem erfüllten Leben im Grätzel gehören auch Möglichkeiten, um aus den eigenen vier Wänden rauszukommen. Für Eltern und deren Sprösslinge sind dabei Spielplätze und Parks essentielle Orte für Freizeit, Spiel und Spaß. Bekanntlich zählt Wien zu den grünsten Städten der Welt. Beweisstück A: In Wien gibt es 995 städtische Parkanlagen – 48 davon liegen in Simmering. In diesen Parks kann man auf 1.116 Bänken Platz nehmen.

Auch bei den Spielplätzen muss man sich im 11. Bezirk nicht verstecken. Insgesamt 92 stehen an 30 Standorten zur Verfügung. Damit stehen für große und kleine Kinder 41.215 Quadratmeter zum Austoben zur Verfügung.

