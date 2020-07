kulturhistorische Kirchenführung mit Simmerings Bezirksmuseumsleiterin Petra Leban

Die Votivkirche im 9. Bezirk und das Spottlied auf Janos Libenyi, der einen Attentatsversuch auf Kaiser Franz Josef I. unternahm, sind miteinander verbunden

Erfahren Sie mehr über das alte Spottlied "Auf der Simmeringer Had hats an Schneider verwaht", über Kaiser Franz Joseph I., Erzherzog Ferdinand Max und das Kaiserfenster. Über Mexikos Maria Guadalupe in Wien, Graf Salms Renaissance-Tumba, den Architekten Heinrich von Ferstel, den Widerstandskämpfer Franz Jägerstätter sowie Joseph Gassers neogotischen Baldachin-Altar. Und lassen Sie die Spiritualität von Wiens erstem Ringstraßenbau auf sich wirken!

Samstag, 18. Juli 2020, 11 Uhr

Treffpunkt: vor der Votivkirche (Haupteingang), Straße-des-Achten-Mai, 1090 Wien

erreichbar:U2 „Schottentor“

Teilnahmebeitrag: 7,-Euro

Beschränkte Teilnehmer_innenzahl,

Anmeldung bis 16.7. erforderlich: Tel. 0676/ 81 18 25 411 oder bezirksmuseum.simmering@gmx.at

www.votivkirche.at

https://www.bezirksmuseum.at/de/bezirksmuseum_11/veranstaltungen/?news=2042