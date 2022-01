Begrünungen, Carsharing, Baustopps: Die Simmeringer haben einige Wünsche für das neue Jahr.

WIEN/SIMMERING. Neues Jahr, neues Glück: So könnte man das auch auf Bezirksebene betrachten. Vieles wurde im letzten Jahr in Simmering verändert und erneuert, etwa der Bahnhof Grillgasse oder die Radstraße Am Kanal. Doch es scheint dennoch mehr Handlungsbedarf zu bestehen: Als Reaktion auf den Aufruf der BezirksZeitung, uns Neujahrswünsche für den 11. Bezirk zu senden, erreichten viele Leserbriefe die Redaktion:

Helga Schlosser: Mein Wunsch für 2022 ist definitiv mehr Rücksichtnahme auf die Erhaltung des altertümlichen Lebensraumes in Simmering. Die Bautätigkeit in einigen Gebieten, wie etwa in Kaiserebersdorf oder auf der Simmeringer Haide, ist nicht zu stoppen. Ich hoffe, dass künftig mehr Rücksicht auf die Geschichte des Bezirks genommen wird.

Roswitha Loderer: Vielleicht könnte man 2022 mit einem Carsharing-Unternehmen ein Konzept für Simmering aushandeln. Ich wünsche mir, dass die Zone, in der man die Autos abstellen darf, zumindest bis zum Zentralfriedhof verlängert wird.

Corinna Catharin: Im Sommer ist es auf vielen Strecken sehr heiß – etwa auf der Straße Unter der Kirche, insbesondere bei den beiden Busstationen des 69A Unter der Kirche und Blériotgasse. Ebenso in der Ravelinstraße von der Lindenbauergasse bis hin zur Hadatschgasse. Ich wünsche mir, dass diese Orte vermehrt begrünt werden.

Willy Duschka: Ich wünsche mir eine Eindämmung des Autoverkehrs. Viel mehr Tempo-30-Zonen, Einbahnen und wesentliche Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer müssen her – bisher wurde ja fast nichts getan! Nicht umsonst ist unser Bezirk Schlusslicht in einigen Verkehrs-Rankings.

Franziska Hertl: Nachdem auf dem Simmeringer Platz ein neues Hochhaus gebaut werden soll: Gibt es noch so etwas wie Stadtplanung? Ist „modern“ nur mehr Hochhaus? Bitte nicht an diesem Platz mit 1.000 jähriger Geschichte!

Sigrid Ellmaier: Die Simmeringer Hauptstraße gleicht für Fußgänger und Straßenbahn einem Minenfeld. Man beobachtet dort immer wieder sehr gefährliche Situationen. Es wäre generell nötig, im Elften mehr Rücksicht auf Fußgänger zu nehmen.

Angelika Bramberger: Ich wohne seit fast 50 Jahren in Simmering und würde mir wünschen, dass die Simmeringer Hauptstraße wieder eine Einkaufsstraße wird – so wie sie einmal war mit schönen Geschäften! In der Landstraßer Hauptstraße hat man das vor Jahren ebenso vorbildlich umgesetzt.

