Praktisch und unkompliziert: Das Start-Up Chimpy vermietet mobile Ladegeräte in rund 200 Wiener Trafiken. Mit dabei sind zwei Standorte in Simmering.



WIEN/SIMMERING. Wer kennt das Problem nicht? Man steht auf der Straße, möchte sein Handy nutzen – doch der Akku ist fast leer. Abhilfe leistet das Schweizer Start-up Chimpy mit mobilen Ladegeräten zum Ausleihen. Erhältlich sind diese in mehreren Trafiken – auch in Simmering.

Mit der Powerbank von Chimpy kann man sein Handy unterwegs aufladen. Die Ladestationen kann man bei unter anderem bei Simmeringer Trafiken mieten.

Das Praktische daran: Die Chimpy-Powerbanks kann man ganz ohne Registrierung ausleihen. Einfach in einer der teilnehmenden Trafiken nach dem mobilen Ladegerät fragen und dieses – inklusive Kabel – für 3 Euro Leihgebühr zuzüglich 15 Euro Pfand mieten.

Teilnehmende Trafiken im 11. Bezirk

In Simmering sind die Chimpy-Powerbanks an folgenden zwei Standorten erhältlich:

Trafik Blizenec (Simmeringer Hauptstraße 96A): Mo.–Fr. 8–19 Uhr, Sa. 8–18 Uhr

Trafik Greger (Exenbergerweg 4): Mo.–Fr. 7–18 Uhr, Sa. 8–18 Uhr

Nach dem Gebrauch des mobilen Ladegeräts kann man dieses einfach an einem der rund 200 Wiener Standorte retournieren. Bei der Rückgabe der Powerbank erhält man auch den Pfand zurück. Alle Standorte auf einen Blick gibt es direkt hier online nachzulesen.

