Der Kulturverein Kaiserebersdorf erzählt die Bezirksgeschichte in einem Kalender. Die Ausgabe 2022 steht ganz im Zeichen von Gasthäusern.



WIEN/SIMMERING. Der 1989 gegründete Kulturverein Kaiserebersdorf setzt sich für die Erhaltung von Kulturgütern aus dem Grätzel ein. Ein großer Teil dieser Erhaltungsarbeit ist der jährlich erscheinende Bildkalender, der jedes Jahr unter einem anderen Thema veröffentlicht wird.

"Heuer haben wir uns dazu entschieden, die Gasthauskultur in unserem schönen Kaiserebersdorf zu thematisieren. Da hat sich in den letzten Jahren viel entwickelt und es ist spannend zu sehen, wie sich bekannte Gebäude im Laufe der Zeit verändert haben", erzählt der Vereinsobmann Rudolf Koller im Gespräch mit der BezirksZeitung.

Obmann Rudolf Koller mit dem Kalender 2022.

Foto: Kulturverein Kaiserebersdorf

hochgeladen von Miriam Al Kafur

Im Kalender sind Gegenüberstellungen von Gebäuden in der Vergangenheit und in der Gegenwart zu finden. Es werden auch Gasthäuser abgebildet, die nicht mehr existieren, wie das Gasthaus Lehr am Münnichplatz.

Blick in die Vergangenheit

Zu den historischen Fotos gelangt der Verein durch Zusendungen von Bewohnern des Stadtteils oder durch das Durchstöbern des Archivs des Bezirksmuseums, mit dem der Verein auch sehr eng zusammenarbeitet. Abseits des Kalenders veranstaltet der Kulturverein Vortragsabende zu historischen Themen, kulturelle Veranstaltungen und einmal im Jahr gibt es eine Tour "ab Kaiserebersdorf mit einer Oldtimertram quer durch Wien. Das ist bei unseren Mitgliedern sehr beliebt", weiß Koller.

Dem Verein ist auch die Erhaltung von Kulturgütern ein großes Anliegen, wozu auch die Renovierung von historischen Bauten gehört. "Wir stehen diesbezüglich in engem Kontakt mit der Stadt Wien – die freuen sich immer über Hinweise, welches Gebäude etwas Aufmerksamkeit braucht."

Der Bildkalender kann online unter www.kv-kaiserebersdorf.at oder in der Bezirksvorstehung gekauft werden. Er kostet 15 Euro und wird mit der Post verschickt, er kann ab Ende November erworben werden.

