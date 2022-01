Bezirksrat Marco Pogo von der Bierpartei möchte den Sprung vom Simmeringer Bezirksparlament in die Hofburg wagen.

WIEN/SIMMERING. Ob nun Arzt, Bierbrauer, Politiker, Punkmusiker oder seit kurzem – mit der Veröffentlichung seines Buches "Gschichtn" – auch Autor: Der Simmeringer Gründer der Bierpartei Marco Pogo, dessen bürgerlicher Name Dominik Wlažny lautet, kann wahrlich von einem facettenreichen Lebenslauf sprechen.

Mit seinen nunmehr 35 Jahren – das Mindestalter, um in die Hofburg einziehen zu können – möchte er bei der diesjährigen Bundespräsidentenwahl antreten. Wie seine Chancen stehen und was mit seinem Bezirksmandat dann passiert, erzählt er im Gespräch mit der BezirksZeitung.

Wie kam es denn überhaupt zu der Entscheidung, als Bundespräsident kandidieren zu wollen?

MARCO POGO: Ich bin der Meinung, dass man endlich auch die Jungen ans Ruder kommen lassen sollte – und wie es der Zufall so will, ist es sich mit meinem 35. Geburtstag um genau vier Tage ausgegangen, dass ich die Altersgrenze erreicht habe.

Wieso eignen gerade Sie sich als Bundespräsident?

In meinen Augen ist es wichtig, aufrichtig, offen und ehrlich zu kommunizieren, sein Herz am rechten Fleck zu tragen und seine Meinung nicht an der Bodenschwelle zur Hofburg abzugeben. Man muss auch mal auf den Tisch hauen können und, wenn es sein muss, auch gegen die eigenen Reihen stimmen. Da bin ich wahrscheinlich einer der Unabhängigsten in diesem Land.

Wie schätzen Sie denn Ihre Chancen ein?

Sehr gut! Die Chancen für einen Bundespräsidenten namens Marco Pogo sind wahrscheinlich im Moment besser, als wir es uns überhaupt vorstellen können.

Marco Pogo ist gewissermaßen bekannt als Wiener Spaßvogel, der mit seinen oftmals sarkastischen politischen Kommentaren durchaus ins Schwarze treffen kann.

Was steht für Simmering denn gerade am Plan?

Momentan versuche ich, mein Leuchtturmprojekt, den Simmeringer Bierbrunnen, voranzutreiben. Leider gibt es in Wien keine Behörde, die sich hier zuständig fühlt, aber ich bleibe dran. Zuletzt konnte durch einen Antrag der Bierpartei am Amtshaus erstmals eine Menschenrechtsfahne, die von Kindern im Bezirk gestaltet wurde, gehisst werden. Darauf bin ich sehr stolz.

Sollten Sie gewählt werden, was passiert dann mit Ihrem Bezirksmandat im Elften?

Auch wenn es schmerzt: Wenn die Hofburg ruft, werde ich nicht gleichzeitig Bezirksrat sein können. In Wahrheit ist das Bezirksparlament in Simmering ja quasi das Vorzimmer zur Hofburg.

Sie sind bekannt für den Humor, mit dem Sie politischen Themen begegnen. Müssen Sie den als Bundespräsident ablegen?

Nur, weil ich manchen Problemen mit einem Lächeln auf den Lippen begegne, heißt es nicht, dass ich diese nicht ernst nehme. Auch ein Bundespräsident kann, darf und sollte sogar lachen. Zum Rean gibt’s eh schon genug!

