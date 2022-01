In der Widholzgasse, an der Ecke zur Pantucekgasse, gibt es auf Anregung der Bewohnerinnen und Bewohner nun einen neuen Mistkübel.



WIEN/SIMMERING. Jetzt wurde wieder einmal bewiesen, dass das partizipative Budget durchaus Sinn macht: In der Widholzgasse, Ecke Pantucekgasse, wurde ein neuer Mistkübel angebracht. Das Bürgeranliegen wurde im Rahmen der Ideensammlung des partizipativen Budgets im Bezirk eingebracht und nun umgesetzt.

Zugrunde liegt dem Ganzen ein relativ banaler Wunsch: Anrainerinnen und Anrainer wünschten sich mehr Möglichkeiten, um ihre Hundesackerl zu entsorgen. Zudem sammelte sich immer wieder Müll am Gehweg. Der bisher bestehende Mistkübel in der Widholzgasse wurde gleichzeitig mit der Aufstellung des Neuen zusätzlich an einen besser sichtbaren Ort verlegt.



Partizipatives Budget auch für 2022 geplant



Auch 2022 soll laut Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (SPÖ) das partizipative Budget weiter ausgebaut werden. Im Rahmen dessen können die Simmeringerinnen und Simmeringer künftig ihre Anregungen und Ideen für ein lebenswerteres Grätzel einbringen.

Du hast jetzt schon ein wichtiges Anliegen, dass du an die Simmeringer Bezirksvorstehung herantragen möchtest? Das kannst du hier abschicken.

