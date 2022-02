Coole Tipps statt fader Semesterferien: Mit diesen Veranstaltungen in Simmering kommt sicher keine Langeweile beim Nachwuchs auf.



WIEN/SIMMERING. In die Märchenwelt eintauchen, Experimentieren wie die großen Forscher oder spannende Geschichten anhören: Wir haben die besten Events des Ferienspiels für die kleinen Simmeringer auf einen Blick.

Märchen-Revival im Kino

Zum 20. Jahrestag der Serie "Simsalabim Grimm" wurde diese für die große Leinwand überarbeitet und erstrahlt zum Jubiläum in neuem Glanz. Zur Premiere der Neufassung von Staffel 1 und 2 werden 8 Episoden in vier Special-Cuts als Kino-Premieren gezeigt. Die Aufführungen finden am Samstag, 5. Februar, um 14.15 Uhr sowie am Sonntag, 6. Februar, um 13.45 Uhr im Hollywood Megaplex Gasometer in der Guglgasse 11 statt. Hier gibt's die Tickets.

Experimentieren im Science Lab

Für Kinder von 6 bis 13 Jahren gibt es im Museum der Nerdigkeiten in der Hauffgasse 4A ein ganz besonderes Ferienprogramm: Am Dienstag, 8. Februar, um 10 Uhr stellen die Kinder selbst geheimnisvolle Flüssigkeiten her, über die sie rüberlaufen und mittels magnetischer Kräfte Strömungen sichtbar machen können. Am Mittwoch, 9. Februar, um 10 Uhr können die Kinder ihre eigene DNA sichtbar machen und sogar Pflanzen klonen. Am Donnerstag, 10. Februar, um 10 Uhr können die Kinder flüssigen Stickstoff untersuchen und Mathematik spielerisch entdecken. Anmeldungen unter wienxtra.at/kinderaktiv sind bis zum 6. Februar erforderlich, es sind noch einige Plätze frei.

Beim Science Pool in der Hauffgasse 4A können die Kinder selbst forschen.

Geschichtenzeit für die Kleinsten

Gemeinsam Bilder anschauen, Lieder singen oder auch lustige Sprüche reimen: Das steht am Programm für Kinder bis 3 Jahren in der Kirangolini-Geschichtenzeit am Donnerstag, 10. Februar, um 10 Uhr in der Bücherei Simmering in der Gottschalkgasse 10. Eine Anmeldung per Telefon wird dringend erbeten: 01/4000-11 165



