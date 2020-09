Spende von unseren Vizebürgermeister Dominik Nepp

Spendenscheckübergabe mit Klubobmann der Wiener Freiheitlichen Toni Mahdalik und Bezirksvorsteher Paul Stadler in Abwesenheit von

Vizebürgermeister Dominik Nepp der leider persönlich nicht anwesend war.

Dominik Nepp unterstützt unseren Verein bereits zum dritten Mal.

Eine Auswertung eines potentiellen Stammzellenspender kostet unseren Verein € 40 und muß zu 100% mit Spendengelder finanziert werden, gemeinsam mit unseren Partnerverein "Geben für Leben" ist unser Ziel mehr dieser lebensnotwendigen Stammzellenspender in die weltweite Datenbank zu bringen, die Chance für einen an Blutkrebs erkrankten Patienten einen passenden Spender zu finden liegt bei 1 : 500.000 bis Millionen - Je mehr Spender - desto mehr CHANCEN auf HEILUNG!

Unseren Verein gibt es jetzt seit zwei Jahren, wir konnten bis dato € 14.000.- für Typisierungen zur Verfügung stellen.

Unsere nächste große Benefizveranstaltung und Typisiertungsaktion soll sofern es "COVID 19" zulässt am 31. Oktober im Multiversum stattfinden.

VIVANOVA

FOTO UND TEXT © Vivanova