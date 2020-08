Die ÖBB luden zum Spatenstich mit Bürgermeister Michael Ludwig, Bundesministerin Leonore Gewessler und Bezirksvorsteher Paul Stadler in die Werkstätte Simmering ein.

SIMMERING. Die ÖBB Werkstätte in Simmering ist eine der fünf größten Werkstätten der Technischen Services (TS) und das Kompetenzzentrum für Wartung und Instandhaltung von Fernverkehrszügen. Zukünftig wird Simmering aber auch der zentrale Standort für die Wartung der neuen Nightjet Garnituren werden.

Kosten: 40 Millionen Euro

Die Werkstätte Simmering blickt auf fast 150 Jahre Geschichte zurück, ist seit Jahrzehnten ein Eckpfeiler für die Instandhaltung von Fernverkehrszügen und bietet rund 500 Arbeitsplätze. Pro Jahr werden hier Revisionen an bis zu 25 Railjet-Garnituren sowie rund 130 Fernverkehrs-Reisezugwagen durchgeführt.

Um eine Instandhaltung der neuen Nightjet-Züge sicherzustellen, investiert TS aktuell mehr als 225 Millionen Euro in ihre TS-Werkstätten österreichweit. Am Standort Simmering wird nun mit einem Investitionsvolumen von knapp 40 Millionen Euro eine Wartungshalle errichtet. Die neue Halle wird somit die Heimat der neuen Nightjet-Züge. Hier werden alle Wartungsarbeiten, beginnend von kleinen Servicetätigkeiten bis hin zu Reparaturen und großen Revisionen erledigt. Für die neue Werkstätte sind rund eineinhalb Jahre Bauzeit veranschlagt.

Wien ist EU-Hauptstadt der Nachtzugverbindungen

„Schon heute ist Wien die Stadt mit den meisten Nachtzugverbindungen in der EU. Diese Vorreiterrolle werden wir in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Mit neuen Nachtzügen – gebaut in Österreich und gewartet hier in Simmering", erklärt Leonore Gewessler (Grüne), Bundesministerin für Klimaschutz, beim Spatenstich. Auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) war vor Ort und spricht von neuen Arbeitsplätzen. „Mit der Investition in die Werkstätte Simmering schaffen wir eine Aufwertung für Wien an sich – wir kurbeln aber gleichzeitig die Wirtschaft an und es werden weitere attraktive Arbeitsplätze geschaffen.“