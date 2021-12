Ein weiteres mehr als außergewöhnliches, ereignisreiches und auch sehr politisches Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Die Pandemie hat uns nach wie vor fest im Griff. Trotz rascher Gegenmaßnahmen beherrscht die Gesundheitskrise unser tägliches Leben. In Wien haben wir auch heuer wieder gezeigt, dass sozialer Zusammenhalt auch in den schwierigsten Zeiten unsere Gesellschaft weiterbringt. Es ist wichtig zu wissen, dass es jemanden gibt, der die Menschen in diesen Zeiten nicht mit ihren Sorgen alleine lässt.

“Die Wiener Sozialdemokratie mit unserem Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und unseren Simmeringer MandatarInnen, allen voran mit Bezirksvorsteher Thomas Steinhart, versucht die Sorgen und Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen und Lösungen anzubieten und diese schwierige Zeit zu meistern“, so der Simmeringer Bezirksparteivorsitzende Rudi Kaske.

Sozialer Zusammenhalt steht im Vordergrund



Der SPÖ geht es um den sozialen Zusammenhalt in der Stadt und in unserem Heimatbezirk Simmering. Unser Handeln ist von Solidarität und Respekt getragen. Daher werden wir uns auch 2022 für die Menschen in unserem Bezirk mit voller Kraft einsetzen.

Als politisch Mitverantwortliche schauen wir darauf, dass die Kluft in der Gesellschaft nicht größer wird. Uns geht es um ein gutes Leben in Wohlstand und Sicherheit. Leistbares Wohnen, eine gute Gesundheitsversorgung, umfangreiche Verkehrsanbindungen und ein selbstbestimmtes Leben stehen im Mittelpunkt unserer Politik. Wir brauchen auch weiterhin einen starken Sozialstaat mit bester Bildung und Sicherheit im Alter.

Simmering in die Zukunft führen

Der Simmeringer Bezirksparteivorsitzende Rudi Kaske betont weiter: „Auch in Simmering haben wir uns für 2022 viel vorgenommen. Auf der Prioritätenliste ganz oben steht der Ausbau der Gesundheitsversorgung, sowie den Bezirk noch attraktiver und lebenswerter zu machen. Blicken wir trotz der großen Herausforderungen mit Mut und Zuversicht ins kommende Jahr“.

Nur als starke Sozialdemokratie im Bezirk, in der Stadt und auf Bundesebene können wir etwas bewegen. Aufgaben für uns gibt es genug. Bleiben wir dran, zeigen wir Geschlossenheit und Mut zur Veränderung.

Frohe und besinnliche Feiertage und ein gesundes neues Jahr

Zum Abschluss möchten wir Ihnen und Ihren Familien ein frohes, ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit im neuen Jahr. Die SPÖ Simmering wünscht Ihnen alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit für 2022!