Bewegung, Spiel, Spaß, aber auch gemeinsames Nachdenken - und zum Schluss ein Picknick. Das alles natürlich unter freiem Himmel. Auch so kann in der Simmeringer Glaubenskirche Gottesdienst sein.

Los geht es direkt von der Glaubenskirche. Ziel der kleinen Wanderung ist eine Wiese auf dem Laaerberg, wo auf selbst mitgebrachter Picknickdecke selbst mitgebrachte Köstlichkeiten verspeist werden – natürlich mit Sicherheitsabstand. Dazwischen liegen verschiedene Stationen, bei denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem „Gottesdienst in Bewegung“ der evangelischen Pfarrgemeinde Simmering am Pfingstmontag mit der Frage beschäftigen, welche Gaben jede und jeder Einzelne in eine Gemeinschaft einbringen kann, um das Miteinander zu stärken – und welche Faktoren dabei als Hindernis auftreten können. „Hindernisse waren oft leichter zu finden als Gaben“, resümiert Glaubenskirchen-Pfarrerin Anna Kampl. Das eigene Ego wird etwa ebenso als Hindernis identifiziert wie Angst, Einsamkeit, Ungeduld oder das mittlerweile allgegenwärtige Corona-Virus. Die Palette der Gaben, die man einbringen kann, reichen vom Kochen über das Zuhören und gute Gedanken bis zum „Einfach da sein“.

Von 11 bis 81 Jahren



Es ist eine bunte Gruppe, die sich beim „Gottesdienst in Bewegung“ gemeinsam auf den Weg macht. Menschen unterschiedlicher Herkunft mit unterschiedlichen Lebensverhältnissen. Zwischen der jüngsten Teilnehmerin, sie ist elf, und der ältesten mit 81 liegen nicht weniger als 70 Jahre. „Wir haben einmal mehr Inklusion gelebt, wie wir es in unserer Pfarrgemeinde immer tun“, so Kampl. Und auch das Wetter hält. Denn trotz dunkler Wolken, die den „Gottesdienst in Bewegung“ von Beginn an begleiten – wirklich zu regnen beginnt es erst, als alle Spiele wieder im Lagerraum verstaut und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder zuhause sind.