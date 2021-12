Im Bezirksparlament Simmering ging es heute hoch her beim Thema Verkehr. Verkehrssicherheit wurde debattiert und die Experten der Magistrate wurden von allen Seiten bemüht. Unerwähnt blieb hingegen, dass es auch Experten gibt, die nicht in den Magistraten sitzen, sondern an Universitäten. Experten, die nicht dem Beamten-Trott verfallen sind, sondern Spitzen-Forschung betreiben. Experten, die das allgemeine Wohlbefinden, unsere Gesundheit, die Stadt als Lebensraum und auch die Klimakrise im Blick haben. Experten, die schon lange die Mobilitätswende und eine wirklich gerechte Verteilung des öffentlichen Raumes einmahnen. Experten, die von der Stadt mit Millionen-Klagen bedroht werden, damit sie ihre Expertise nicht mehr öffentlich machen. So viel zur Politik und ihrem Umgang mit Experten.