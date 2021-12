Der 15-Jährige Badmintonspieler Pascal Cheng vom WAT Simmering holt zweimal Gold bei Österreichischen Meisterschaften U17.

WIEN/SIMMERING. Pascal Cheng konnte bei den Österreichischen Meisterschaften U17 in Pressbaum (NÖ) zwei Goldmedaillen gewinnen. Der Athlet des WAT Simmering gewann das Herreneinzel ohne Satzverlust und das Mixed mit Partnerin Lena Krug (BC Smash Graz). Im Herrendoppel gewann Pascal mit Lorenz Oberndorfer (WBH Wien) die Silbermedaille.

In der Einzeldisziplin agierte der Turnierfavorit souverän und musste im gesamten Turnierverlauf keinen Satz abgeben. Im ersten Match hatte der Simmeringer zu Beginn kleine Startschwierigkeiten, die er aber im Verlauf des zweiten Satzes lösen konnte. Im Halbfinale besiegte er Lorenz Windauer (Union Ohlsdorf) nach 25 Minuten mit 21-9, 21-11. Im Endspiel bezwang er Lorenz Oberndorfer (WBH Wien) nach 19 Minuten mit 21-19, 21-6.

Bei den kommenden Österreichischen Meisterschaften U17 im Jahr 2022 tritt Pascal Cheng auch an. Das Ziel vom Wiener Sporttalent: „Drei Goldmedaillen!“.

„Pascal hat eine solide Vorstellung abgeliefert. Man darf nicht vergessen, dass er der große Favorit war und so unter zusätzlichem Druck stand. Er konnte damit – nach ein paar Startschwierigkeiten – gut umgehen und hat sich den Einzeltitel souverän geholt“, freute sich auch WAT Simmering-Cheftrainer Manuel Rösler.

Hinzu kommt noch der österreichische Meistertitel im Mixed mit seiner Stammpartnerin Lena Krug. Im Finale am vergangenen Wochenende besiegten sie Lorenz Oberndorfer/Sarah Dlapka (WBH Wien/Union Ohlsdorf) in drei Sätzen zu je 20-22, 21-13 und 21-19. Cheng und Krug konnten vor ein paar Wochen bereits die Austrian U17 Open gewinnen.

Im Herrendoppel mussten sich Pascal Cheng und sein Partner Lorenz Oberndorfer überraschend geschlagen geben. Die beiden unterlagen Florian Wöhrl/Peter Jaszczynski (WBH Wien) in knapp drei Sätzen.

Im Februar zum Weltstar nach Kopenhagen

Im Februar werden Pascal Cheng und Chef-Trainer Manuel Rösler eine Woche nach Dänemark zur Badminton-Legende Peter Gade reisen. Der ehemalige Weltranglisten-Erste hat seit kurzem eine eigene Akademie in der dänischen Hauptstadt. Gade ist Rekordeuropameister und Sieger von 25 hochrangigen Turnieren. Von 1997 bis 2001 war er durchgehend die Nummer eins der Badminton-Weltrangliste. 2012 beendete er seine Karriere. Von Gade erhofft sich Pascal Cheng neuen Input und ein paar Tips und Tricks von einem professionellen Badmintonspieler.

Zuvor steht für Cheng das Heimspiel gegen die Union Ohlsdorf am kommenden Sonntag, 19. Dezember, um 14 Uhr in der 2. Bundesliga an. Aktuell belegt der WAT Simmering den dritten Platz in der Tabelle.

