Gewinnspiel: Drumatical Theatre: Spektakuläre Percussion-Show in der SimmCity

Sieben ist eine Schicksalszahl, die für Veränderung, Spiritualität, aber ebenso für Todsünden und Tugenden steht. Und "7" heißt auch die neue Show des Drumatical Theatre, die am 10. Mai um 20 Uhr in der SimmCity (11., Simmeringer Hauptstraße 96a) zu sehen ist.Sieben hochkarätige Solo-Percussionisten bzw. -Drummer spielen mit ihren leuchtenden, Feuer spuckenden Drumsticks auf überdimensionalen Drumatical-Taiko-Trommeln in Form riesiger Blüten sowie auf meterhohen LED-Drums und Konservendosen und bieten neben einem einzigartigen akustischen Erlebnis eine spektakuläre Show für alle Sinne.

Gewinnen Sie Karten

Karten (ab 28,60 €): Tel. 01/96 0 96, www.oeticket.com Die bz verlost bis 8.5.2017 2x2 Tickets für die Show!