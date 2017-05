Simm City: 40 Jahre Hallucination Company – mit Gewinnspiel

Ein Gewinnspeil für spontane Menschen: Am 6. Mai 2017 gastiert die Hallucination Company zum 40. Geburtstag in der Wiener Simm City. Wir verlosen 1x 2 Tickets für das Spektakel

SIMMERING. Am 6. Mai 1977 fand der erste Auftritt einer Musiktheatergruppe namens Hallucination Company im 21. Wiener Gemeindebezirk im Haus der Begegnung in der Bernoullistraße statt. Am 6. Mai 2017 wird die mittlerweile legendäre Truppe rund um Mindleader Wickerl Adam und den musikalischen Leiter Thomas Rabitsch, die einzig noch Lebenden der ursprünglichen Band, mit der Creme de la Creme der Musiker Österreichs samt vielen ehemaligen Mitgliedern des Ensembles ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum in der SiMM City feiern. Ein einzigartiges Spektakel ist zu erwarten!

Mitmachen und gewinnen!

6. Mai 2017, 20 UhrSimm City, Simmeringer Hauptstraße 96A, 1110 WienVorverkauf ab 30 EuroWer live bei diesem Jubiläum dabei sein möchte, hat mit meinbezirk.at die Chance dazu: Einfach auf den "Mitmachen"-Button klicken und mit etwas Glück 1x 2 Tickets für diese Veranstaltung gewinnen!