20.04.2018, 17:34 Uhr

Eine Nacht für die Nerds: In Simmering konnte man Wissenschaft hautnah erleben.

SIMMERING. Die Mitarbeiter des Science Pools in Simmering organisierten die Lange Nacht der Forschung, bei der wienweit 87.000 Besucher gezählt wurden.Die Organisatoren Gudrun Heil, Lukas Zeizinger, Alexander Halbarth und Carola Dobesch-Schauberger freuten sich auch über den Erfolg in Simmering: Neben Forschungen im Science Pool in der Hauffgasse gab es auch Führungen durchs Siemenswerk.Im "Museum der Nerdigkeiten" konnten in der Hauffgasse 4 (im Science Pool) einiges ausprobiert werden. So gab es etwa Musik durch Laserstrahlen, einen virtuellen Flug durchs Hochgebirge und vieles mehr. Mehr über den Science Pool gibt’s hier.