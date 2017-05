Im Café gibt’s Untestützung für alle Internet-Neulinge

05.05.2017, 14:54 Uhr

Bewerbungsschreiben erstellen, Antragsformulare ausfüllen oder soziale Kontakte pflegen – das Internet bietet viele Möglichkeiten.

SIMMERING. Eine E-Mail-Adresse einrichten, den USB-Stick verwenden und Fotos von der Kamera auf einen PC herunterladen ist für viele Menschen bereits Standard. Aber immer noch gibt es zahlreiche Computerneulinge, die diese Aufgaben vor unlösbare Probleme stellt.Um diesen Menschen zu helfen, hat der Samariterbund in der Dittmanngasse 1a das Café "ZwischenSchritt" eröffnet. Auf rund 100 Quadratmetern stehen zehn Computer mit Internetanschluss zur Verfügung. Mit jeder Menge Raum zum Surfen, Mailen, Chatten, Skypen und um soziale Kontakte zu pflegen.

"Bei uns ist jeder willkommen und kann eine Stunde gratis am PC arbeiten, recherchieren, surfen, oder ein Bewerbungsschreiben ausfüllen", so ZwischenSchritt-Leiterin Gertrud Unterasinger. Auch Kopieren und Scannen ist möglich. Nach einer Stunde muss der Computerplatz dann für den nächsten User geräumt werden."Falls Bedienungsprobleme oder technische Fragen rund um PC und Internet auftauchen, helfen unsere Mitarbeiter gerne", so Gertrud Unterasinger.Zwei bis dreimal jährlich finden im Café ZwischenSchritt spezielle Schulungen für Arbeitssuchende statt. Für sie sind Bewerbungen heute ohne Internetrecherchen und ohne eigene E-Mail-Adresse oft gar nicht mehr möglich.Infos zum Programm erhalten Interessierte im Café oder unter Tel. 01/904 70 04.