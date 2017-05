Pantucekgasse: Gefahrenstelle vor der Schule

06.05.2017, 00:00 Uhr

Leopold Prochazka fordert Maßnahmen, damit die Schüler der Bunten Schule in der Pantucekgasse sicher zum Unterricht kommen. Zu diesem Thema gibt es bereits Vorschläge, die nun rasch umgesetzt werden sollen.

SIMMERING. Morgens strömen die Kinder in die Volksschule in der Pantucekgasse 13. Um in ihre sogenannte "Bunte Schule" zu kommen, müssen die meisten die Straße überqueren. Das birgt einige Gefahren für die Kinder.So fährt die Straßenbahnlinie 6 #+durch die Pantucekgasse – für Schüler eine nicht so leicht einzuschätzende Gefahr. Denn sie wissen oft noch nicht, dass die Bim einen extrem weiten Bremsweg hat.

Raser trotz 30er-Zone

Warten auf Lösung

Vorrang ändern

Nochmalige Prüfung

Die zweite Gefahr stellen die Autofahrer dar. "Da die Pantucekgasse eine Einbahn ist, rasen die meisten trotz einer 30er-Beschränkung mit 50 km/h und mehr durch", so ÖVP-Bezirksrat Leopold Prochazka. Ihn stört auch, dass die Rechtskommenden aus der Roschegasse Nachrang haben: "Sonst müssten die Fahrer in der Pantucekgasse vorsichtiger fahren."Das Problem ist im Bezirk und beim zuständigen Magistrat bekannt. Es gab auch schon eine Ortsverhandlung, nach der immerhin zwei Piktogramme mit der Aufschrift "Achtung Kinder" auf der Fahrbahn aufgebracht wurden."Leider hat das überhaupt keinen Erfolg gebracht", so der Bezirkspolitiker, denn "es wurden weitere Maßnahmen zur Sicherung beschlossen, die aber noch immer auf sich warten lassen." Er befürchtet hier eine Verschleppungstaktik seitens der zuständigen Magistratsabteilung. "Ich kann nicht verstehen, warum nicht schneller reagiert wird, schließlich geht es um die Sicherheit unserer Kinder."Es liegen bereits einige sinnvolle Ideen vor, die die Situation vor Ort entschärfen können. So wurde eine Straßenaufdoppelung an der Kreuzung angedacht. Diese würde die Autofahrer in der gesamten Gasse effektiv einbremsen und die Schüler könnten ungefährdet über die Fahrbahn gehen.Ein Zebrastreifen wäre ein weiterer Puzzlestein, um eine sicherere Querung in Richtung Schule zu ermöglichen.Auch sollte die Vorrangregelung in der Roschegasse geändert werden. So hätten die Fahrer aus der Pantucekgasse Nachrang und müssten vorsichtiger fahren. Eine Zusatztafel könnte die Fahrer auf die Straßenbahn aufmerksam machen. "Auch die Direktorin der ,Bunten Schule' steht hinter diesen Maßnahmen, da die Gesamtsituation besonders in der Früh sehr prekär ist", so Prochazka.Inzwischen wird die Lage vor Ort nochmals geprüft, um festzustellen, welche Maßnahmen zur Übersichtlichkeit der Kreuzung beitragen können. Etwa weniger Parkplätze und eine Verschränkung oder Verengung der Fahrbahn: "Somit hätten die Fußgänger mehr Platz zu warten, bis sich die Möglichkeit bietet, die Straße zu überqueren", so Prochazka.