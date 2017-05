02.05.2017, 12:45 Uhr

Restliche Schlafsäcke an Obdachlose in der Dittmanngasse wurden überreicht.Bereits im Februar 2017 wurden die ersten der vom Österreichischen Bundesheer zur Verfügung gestellten Schlafsäcke dem Tageszentrum für obdachlose Menschen in der Simmeringer Dittmanngasse überreicht. Ab Mai bieten die Schlafsäcke den bedürftigen Obdachlosen dann Schutz gegen die immer noch herrschende nächtliche Kälte.

Der Spendenaufruf wurde von Ramona Miletic organisiert. Sie ist Vorstandsmitglied des Vereins „Simmeringer helfen Simmeringern“ und leitet die rumänische Themeninitiative Brancusi in der SPÖ Simmering. Die Übergabe organisierten die Gründer der „Suppenküche für Obdachlose Simmering“, Bezirksrätin Marlene Koch und Herbert Kühfuss. Beide sind auch Vorstandsmitglieder des Vereins „Simmeringer helfen Simmeringern“.Alle Beteiligten freuten sich über die ermöglichte Unterstützung der obdachlosen Menschen in Simmering.Fotos © Manfred Sebek