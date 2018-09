Simmeringer Tag des Kindes 2018 Allen Kindern alle Chancen

10.09.2018, 13:01 Uhr

des Kindes der Simmeringer Kinderfreunde, im Stadtpark Leberberg, aufgestellt.Weit über 1.200 Gäste konnten im Laufe des Nachmittags auf der Festwiese beimWasserspielplatz begrüßt werden.Seit 2010 ist Simmerings größtes Familienfest Fixpunkt am Leberberg, immer mehr Gästekommen aber auch aus anderen Simmeringer Grätzln.

SPÖ Simmering zeigt HerzÜber 100 Mitarbeiter/innen der Kinderfreunde, der SPÖ Organisationen und Sektionenhaben ehrenamtlich an den Vorbereitungen und am Festtag mitgewirkt.Thomas Steinhart mitten drinDie Bezirksvorsteher-Stellvertreter Thomas Steinhart war hatte sich von Beginn an unterdie Festbesucher gemischt. Nach dem Auftritt der Nachwuchs-Cheerleader des FootballVereins „Warlords“ wandte sich Steinhart an die Anwesenden, lud zu persönlichenGesprächen ein und unterstrich die Wichtigkeit des Festmottos „Allen Kindern alleChancen!“TEXT © Andreas EhlersFotos © Manfred Sebek