Tiergesundheit am Enkplatz

06.05.2017, 00:00 Uhr

Annett Häbich eröffnete Anfang April ihre Tierarztpraxis in einer ehemaligen Parfümerie. Spezialisiert hat sich die Tierärztin auf Vögel, exotische Tiere und Kleinsäuger. Aber auch Hunde und Katzen sind in der Ordination willkommen.

SIMMERING. Annett Häbich ist vernarrt in Tiere. Deshalb darf Lora, Häbichs Kakadudame, mit zum Fototermin in die Tierarztpraxis. Ihre Freude zeigt das 40-jährige Vogelmädchen, indem es mit dem Schnabel klackert."Das ist wie schnurren bei Katzen. Lora ist mein kleines Zirkuspferdchen, sie ist seit etwa 15 Jahren bei mir", sagt die Tierärztin, die zu Hause noch ein paar Vögel und Fische, Kater Garfield sowie Malteser-Welpin Luna als Mitbewohner hat. "Die verstehen sich alle super, sie sind es ja von klein auf gewohnt, miteinander zu leben. Lora sitzt sogar gemeinsam mit Garfield auf der Couch", so Häbich.

Geteilte Sprechstunde

Fernschauen mit Huhn

Zur Sache

Die Tierarztpraxis

In ihrer Praxis wird sie die Sprechstunden teilen: "Für Vögel oder Kleintiere wie Meerschweinchen, Kaninchen oder Frettchen ist es purer Stress, wenn ein Hund oder eine Katze in ihren Käfig reinschaut", so die 40-Jährige.Ihre Doktorarbeit über Vogelernährung schrieb Häbich in Deutschland. Nach einer Zwischenstation in einem Vogelpark auf Teneriffa kam die 40-Jährige nach Wien. Hier bekam sie einen Job an der Veterinärmedizinischen Universität."Wien gefällt mir so gut, dass ich bleiben möchte", lacht die Ärztin. Simmering hat sie sich ausgesucht, weil es in der Umgebung keinen Tierarzt gibt, der sich wie sie auf Exoten und Vögel spezialisiert hat.Bereits jetzt schon betreut Häbich einige Vögel wie Papageien, Tauben und Hühner, für die sie auch Hausbesuche macht. "Derzeit gibt es einen Boom, sich Hennen zu halten. Hühner werden total zahm, wie richtige Haustiere. Und obwohl sie anfangs nur fürs eigene Frühstücksei gedacht waren, sitzen sie schon bald neben ihren Besitzern auf der Couch und schauen mit ihnen fern", lacht die Simmeringer Tierärztin."Auch Laufenten sind sehr beliebt. Zu denen werde ich gerufen, wenn sie aufgrund einer Verletzung nicht mehr laufen, also quasi einen 'Platten' haben."In ihrer bisherigen Tätigkeit hatte die 40-Jährige auch bereits jede Menge Notfälle: "Einmal habe ich eine Vogelspinne genäht, weil sie dem Besitzer auf den Boden gefallen und ausgelaufen ist. Einer Achatschnecke habe ich nach einem Unfall ihr Haus gegipst. Oft kommt es vor, dass Schildkröten vom Rasenmäher überfahren werden. Da wird meist der Panzer geköpft, den ich dann wieder aufbaue."von Annett Häbich befindet sich am Enkplatz, gleich neben der ehemaligen Trafik. Sprechstunden gibt es zurzeit nur nach Voranmeldung unter Telefon 0699/18 11 93 11.