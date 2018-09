Wien-Simmering: Ärger über das nächtliche Sporteln

10.09.2018, 00:00 Uhr

Herderpark: Anrainer beschweren sich über lautes Spielen am Basketballfeld. Jugendliche lärmben bis weit über Mitternacht hinaus.

Nächtliche Gespräche

SIMMERING. "Ich kann keine Nacht mehr durchschlafen", ist Franz Kedl erbost. Er wohnt genau gegenüber vom Herderpark. Der Basketballplatz im Park ist nur durch eine Straße und zwei Gehsteigbreiten entfernt."Jede Nacht nehmen Jugendliche den Park in Beschlag", erklärt er seine Schlaflosigkeit. Erst würden die Jugendlichen herumsitzen und miteinander reden.Über größere Distanzen wird das Gespräch immer lauter und die Anrainer müssen immer öfter die Fenster schließen, um einigermaßen einschlafen zu können. Bis zu 40 Personen hat Kedl so schon gezählt, die sich hier nachts aufhalten und die Anrainer lange Zeit am Einschlafen hindern.

Nur kurze Ruhe

Lösung in Sicht

"Meist um Mitternacht wache ich dann nochmals auf: Geweckt vom Spielen am Basketballplatz", so der Simmeringer. Hinunter rufen mit der Bitte, die Nachtruhe einzuhalten, bleibe stets ohne Rückmeldung."Wenn wir die Polizei rufen, kommt sie zwar und sorgt für Ruhe. Aber zehn Minuten später fängt das Spiel von vorne an", so Kedl. "An eine Nachtruhe ist schon lange nicht mehr zu denken. Der Lärm geht oft bis über zwei Uhr nachts hinaus." Dabei ist der Basketballplatz tagsüber meist leer, erzählt der 79-Jährige. "Die Liebe zu diesem Sport scheint mit fortschreitender Nacht stärker zu werden", meint er mit einem ironischen Unterton.Seine Nachbarn und er wünschen sich, dass die Spielplätze nachts zugesperrt werden. "Leider kann man nur so für Ruhe sorgen", so Kedl."Von solchen Problemen habe ich schon aus mehreren Parks gehört", so Bezirksvorsteher Paul Stadler (FPÖ) auf bz-Nachfrage. Es scheint eine Problematik zu sein, die auch durch Kontrollen und Gespräche zurzeit nicht in den Griff zu bekommen ist.Stadler kündigte an, zu prüfen, welche Spiel- und Sportplätze von der Lärmproblematik besonders betroffen sind. In der Folge soll geprüft werden, ob man diese über Nacht zusperren könne. "Wenn gewisse Menschen zu wenig Rücksicht auf andere nehmen, müssen wir reagieren", so Bezirksvorsteher Paul Stadler.