Die Betriebsratswahlen bei den Wiener Linien wurden im März und April geschlagen!

25.04.2018, 17:45 Uhr

hat bei den Betriebsratswahlen im März 2018 insgesamterreicht und ist seitdem in allen vier Körperschaften der Wiener Linien vertreten.: 6 Mandate von 21 möglichenFSG: 13 MandateAMF: 1 MandatFCG: 1 Mandat.: 3 Mandate von 14 von möglichenFSG: 11 Mandate

: 1 Mandat 14 von möglichenFSG: 13 Mandate: 1 Mandat von 16 möglichenFSG: 15 MandateBesonders hervorzuheben sind hier die Kollegen aus dem Bereich der, denn sie haben bei ihrem erstmaligen Antreten vom Stand wegerreicht.Leider wurde das angepeilte Ziel dernicht erreicht. Sie fand sich auf der Liste des Wahlvorschlages auf, worunter ihre Popularisierung leidete.Weiters fanden sich wieder viele kleine Listen auf dem Wahlzettel, die somit als Wahlhelfer für die FSG fungierten. Mit ihrem Antreten sind wieder viele Stimmen als Überhang verloren gegangen.Zwei Kleinlisten sind mit je einem Mandat in deneingezogen und zeigten auch schon bei derwo ihre Reise hingeht, denn sie haben gleich bei allen gefassten Beschlüssen artig ihr Händchen gemeinsam mit der FSG gehoben. Egal ob es jetzt um die Besetzung aller Führungsposten für die FSG ging oder um dassie hoben brav im Einklang mit den Roten die Pfote. Großes Thema dabei ist immer die Übertragung der Kompetenzen der §§96, 96a, und 97 (Abschluss von Betriebsvereinbarungen), 101 (Versetzungen), 104 (Mitwirkungen bei Beförderungen), 104a (Mitwirkung einvernehmlicher Auflösungen), 105 (Anfechtungen von Kündigungen), 106 (Anfechtungen von Entlassungen) an den ZBR (Zentralbetriebsrat) und um Beschlussfassung.Hier stimmte die BdF naturgemäß dagegen und wollte die Kompetenzen im „Betrieb Fahrdienst“ belassen. Bei den Kleinlisten kann nur Ratlos- und Ahnungslosigkeit geherrscht haben oder sie haben nicht wirklich nachgedacht und wollten sich einfach nicht mit lästigen Kündigungen herumschlagen. Die Interessen ihrer Wähler jedoch, haben sie gleich nach ein paar Minuten verraten.Amwurde der Zentralbetriebsrat von den Betriebsräten aller vier Körperschaften gewählt. Das Ergebnis lautet:Die Kleinstlisten befinden sich demnach nicht im ZBR.Da nun die Wahlen geschlagen sind und es ein Endergebnis gibt, wird dieihr Bestes für die Kollegen geben und drauf achten, dass es für alle eine bessere Zukunft gibt. Wir werden auch, wie bei der letzten Periode, gerne anund, denn die Kollegen verdienen die beste Vertretung und keine Selbstprofilierungen auf Kosten des Wohles der Kollegen.So wird sich die BdF einer Zusammenarbeit mit der FSG, wenn es Gemeinsamkeiten gibt, nicht entziehen. Es kamen auch in der letzten Periode einige gemeinsamezum Wohle der Kollegenschaft zustande und wir hoffen daher, dass diese Art der Zusammenarbeit auch in der neuen Periode bestehen bleibt und die Arbeitnehmer auf jeden Fall die Gewinner sind.