SWV Simmering – Wiener Fiaker und SoHo Simmering beim SP Landesparteitag und beim 1. Mai Zug mit dabei

02.05.2017, 12:52 Uhr

Traditionell war eine starke Delegation aus Simmering – angeführt vom Zeiselwagen mit „Fiaker-Baron“ Wolfgang Fasching am Kutschbock – beim gestrigen Maiaufmarsch am Wiener Rathausplatz vertreten.Gemeinsam mit den Fiaker-Kolleginnen und Kollegen im 1. Mai-Zug kämpft SVW Simmering Vorsitzender und Fiaker-Baron Wolfgang Fasching um den Fortbestand des traditionellen Gewerbes der Wiener Fiaker in der Stadt. Sehr erfreut zeigen sich die Fiaker daher über die im Rahmen des SP-Landesparteitages mit Stadträtin Ulli Sima geführten Gespräche. Wolfgang Fasching hofft auf ein baldiges weiteres Treffen: „Wir Simmeringer Fiaker laden die Frau Stadträtin Sima herzlich zum Besuch in einem unserer Betriebe ein und hoffen, dass sie unserer Einladung auch nachkommt.“

Ebenfalls beim Wiener SP-Landesparteitag wurde von der SoHo, der LSBTI-Organisation der SPÖ, unterstützt von der SoHo Simmering, ein Antrag auf die Errichtung eines permanenten Mahnmales für homosexuelle NS-Opfer eingebracht, welcher auch angenommen wurde.Die SoHo Simmering mit Sprecher Alexander Stoisits unterstützt weiters die Buchpräsentation "Unlabelled - Verfolgt im Schatten der Macht" am 17. Mai 2017 im Planetarium Wien. Das Erstlingswerk der Schriftstellerin Alexandra C. Eckel basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt die Liebesgeschichte zweier NS-Soldaten im Kampf gegen den tödlichen Paragraphen 175, der die Liebenden an den Abgrund des Lebens treibt. SPÖ Simmering Bezirksvorsitzender und Abg.z.NR Dr. Harald Troch hat das Vorwort zum Buch geschrieben und Bundesrat und Präsident des Bundesrates a.D. Mario Lindner verfasste einen Kommentar.Rückfragen & Kontakt:SWV Wien, Bezirksgruppe 11, SimmeringWolfgang Fasching, VorsitzenderMag.a Ortrun Gauper, Stv. VorsitzendeSimmeringer Hauptstraße 96a, 1110 WienM: 0676 / 842 53 1100