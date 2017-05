AFL Division 2: Warlords AFC vs. AFC Rangers II

07.05.2017, 14:47 Uhr

Am 14.05.2017 treffen die bislang ungeschlagenen Warlords (3-0) auf die Mödling Rangers II (2-1), welche nur eine, sehr knappe, Niederlage (27-28) gegen die Maribor Generals einstecken mussten!Das letzte Spiel in der Hinrunde verspricht also ein Kracher zu werden! Die Mödlinger konnten mit ihrer Offense bislang die meisten Punkte der Conference erzielen, während ihre Defense die wenigsten Punkte zuließ. Was die Warlords den Rangers jedoch voraus haben, ist ein Sieg gegen die Maribor Generals (20-21), welcher jedoch nicht knapper hätte sein können! Mit den Rangers II kommt ein sehr schwerer Gegner auf die Big Red zu. Um zu gewinnen und auf 4-0 zu stellen, müssen die Gastgeber ihr bestes Spiel auf den Platz bringen und auf zahlreiche Unterstützung ihrer Fans hoffen!

Wer den Footballnachmittag schon früher beginnen will, kann sich ab 12:45 Uhr das Vorstellungsspiel der U11 unserer Junior Tigers gegen die Danube Dragons ansehen!Der SCORE sorgt wieder für Burger und Getränke!Kommt in Teamwear und zahlt nur 5€! (7€ ohne Teamwear)Bitte denkt jedoch daran, dass Hunde auf der Ravelin leider nicht erlaubt sind.Sonntag, 14.5.2017KickOff 14 UhrFootball Zentrum RavelinstraßeEingang Bleriotgasse