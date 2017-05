Warlords stellen gegen die Fürstenfeld Raptors auf 3 – 0 in Spielen

03.05.2017, 12:17 Uhr

1st Quarter:Im ersten Viertel beherrschten vorerst die Defenses der beiden Kontrahenten das Geschehen. Ein Fumble der Gastgeber, welcher durch Linebacker Philipp Varga recovered werden konnte, führte zu einem Turnover. Die Offense der Warlords kam zwar in sehr guter Feldposition ins Spiel, jedoch stand die Raptors-Defense stark in der Endzone und konnte vorerst den ersten Score der Gäste durch eine Interception verhindern. Die Warlords-Defense zwang die Steirer jedoch nach 3 Versuchen erneut zu einem Punt, wodurch der Angriff der Wiener ins Rollen kam. Mit einem 50-Yards-Pass bediente QB Daniel Dallinger, den an diesem Tag als Receiver aufgestellten, Backup-QB Marcel Mayerhofer welcher den Ball auf die 1-Yard-Linie trug. Ein Run durch RB Matthias Moser führte dann zum ersten Touchdown der Begegnung und durch den guten PAT stellte Michael Tokarz auf 0:7 aus Sicht der Gastgeber.

Dallinger-Parade im 2nd Quarter:Im zweiten Quarter ging es weiter, wie es im Ersten aufgehört hatte. Die Raptors Offense konnte von der, zu diesem Zeitpunkt, starken Warlords Defense schnell gestoppt werden. Durch eine gute Kombination von Lauf- und Passspielzügen gelang es Daniel Dallinger seine Offense schnell übers Feld zu führen und den Drive mit einem TD-Wurf auf seinen Bruder Manuel Dallinger zu beenden. Der Extrapunkt landete wieder zwischen den Posts und so stand es 0:14.Dieser Spielstand blieb jedoch nicht lange bestehen. Ein Big-Play der Fürstenfelder, in Form eines 80-Yards-Laufes, führte zum ersten Touchdown für die Raptors, welche den PAT zum 7:14 verwerteten.Nach einigen Defensive Stops auf beiden Seiten, waren es wieder die Gäste welche über das Feld marschierten. Den Schlusspunkt des Drives setzten erneut Daniel Dallinger und sein WR-Bruder Manuel Dallinger mit einem 10-Yards Passingtouchdown. Der erfolgreiche PAT komplettierte eine 7:21 Führung der Wiener.Mit etwa 1:30 Minuten auf der Gameclock, kamen die Raptors wieder in Ballbesitz und hatten die Chance vor der Halbzeitpause auf ein Onescore-Game zu stellen. Allerdings holte sich Linebacker Michael Dallinger, in diesem Spiel aus Personalknappheit auf Safety aufgestellt, kurz vor Ende des 2. Viertels eine Interception und beendete somit die erste Halbzeit.3rd Quarter:Nach der Halbzeitpause kamen die Warlords konzentriert aus der Kabine und konnten gleich im ersten Drive erneut Punkte aufs Scoreboard bringen. Nach einigen langen Passspielzügen, gelang es Daniel Dallinger mittels Sneak auf 7:28 zu stellen. (PAT GOOD)Nach einem erneuten Stopp durch die Wiener Defense, zeigten die Steirer Kampfgeist. Eine Interception durch die Raptors Defense führte ihre Offense in guter Feldposition zurück ins Spiel. Ein 10-Yards-Run brachte dann die hart umkämpften Punkte aufs Scoreboard. Mit dem erfolgreichen PAT stellte der Kicker auf 14:28.Einer weiteren Interception durch die starke Fürstenfelder Defense folgte eine Fumble-Recovery durch Defensive End Isa Umaew. Dieses Mal ließ sich der Wiener Angriff nicht noch einmal bitten und so war es WR Kay Robin Bacher mit einem 30-Yards-Touchdowncatch, welcher auf 14:35 stellte. (PAT GOOD)4th Quarter:Der erste Drive der Gäste startete auf der eigenen 1-Yard-Line. Nach einem erreichten First-Down war man jedoch zum punten gezwungen. Ein schlechter Snap führte zu einem Safety und somit zu zwei Punkten für die Gastgeber – neuer Stand 16:35.Von diesem Zeitpunkt an, wurden immer mehr Rookies in die Linien der Warlords hinein rotiert, um auch den Neuzugängen eine Möglichkeit auf Spielpraxis zu geben. Gleich im nächsten Drive konnten die Raptors mit einem schönen 20-Yards-Pass und geglücktem PAT auf 23:35 stellen und den Rückstand verkürzen.Im darauffolgenden Drive der Warlords war es erneut RB Matthias Moser, der einige Tackles brach, zu einem 20-Yards-Rushingtouchdown lief und auf 23:42 stellte. (PAT GOOD)Mit etwa einer Minute auf der Uhr bekamen die Hausherren den Ball noch einmal in die Hände und konnten ihren Drive in den letzten Sekunden mit einem Laufspielzug in Punkte verwandeln! Somit endete ein von Strafen geplagtes und hart umkämpftes Spiel in der Steiermark mit 30:42 für die Warlords aus Wien, welche mit ihrem dritten Sieg im dritten Spiel an der Tabellenspitze bleiben.(0:7/7:14/7:14/16:7)