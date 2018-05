Bauen und Wohnen zwischen Berg und See

01.05.2018, 21:32 Uhr

Die Stadtgemeinde Radenthein verkauft ab sofort attraktive und preiswerte Baugrundstücke in Döbriach am Millstätter See. Provisionsfrei, voll erschlossen und mit der Möglichkeit der Inanspruchnahme von Fördermodellen (für Familien oder Jugend) werden in der ersten Bebauungsphase insgesamt acht Grundstücke angeboten.

Döbriach am Millstätter See liegt am Ostufer des Oberkärntner Sees auf 580 Meter über dem Meeresspiegel und am Fuße des Mirnocks. Der Seeort und die, nur wenige Kilometer entfernte, Granatstadt Radenthein bilden das Eingangstor zum Biosphärenpark Nockberge – idyllische Natur, atemberaubende Bergpanoramen und direkt am Millstätter See.

Lage, Ort und Region

das “Sagamundo” – Haus des Erzählens

die Erlebniswelt Granatium

den Mühlenwanderweg mit dem Heimatmuseum Türkhaus

zwei Kletterwände – eine davon direkt am See

insgesamt sechs neu errichtete Kinderspielplätze im gesamten Gemeindegebiet

die Nockhalle Radenthein – Eis im Winter, Hockey und Stocksport im Sommer

zahlreiche Wander- und Bikewege

die unmittelbare Nähe zum Schi- und Thermenresort Bad Kleinkirchheim

der Millstätter See Radrundweg



den Döbriacher Markt (jeden Dienstag ab 17 Uhr in den Sommermonaten)

der Radentheiner Stadtmarkt mit regionalen Produkten aus der Landwirtschaft

die “Kaslab’n Nockberge” – eine einzigartige Schaukäserei

“die Shilling” Brauerei und vieles mehr



Kindertagesstätte KiRa

Kindergruppe “Frösche” in Döbriach

Kindergarten Klangwolke

KNEIPP Kindergarten Radenthein

Waldkindergarten “Sinneswerkstatt Natur”

Volksschule Döbriach

Volksschule Radenthein

Neue Mittelschule Radenthein

Musikschule Radenthein

Volkshochschule Radenthein

Weiterbildungsinitiativen für Erwachsene

Leben zwischen Bergpanorama und See

Die zu erwerbenden Baugrundstücke der Stadtgemeinde Radenthein befinden sich im Nahebereich des Ortszentrums Döbriach am Millstätter See. Direkt am Radweg gelegen erreicht man das Ortszentrum und den See in nur wenigen Gehminuten.Döbriach verfügt über Einkaufsmöglichkeiten, Bank, Apotheke (im Sommer), Restaurants, Bars, Strandbäder und einen attraktiven öffentlichen Kinderspielplatz.Weiters werden in der facettenreichen Granatstadt und in Döbriach eine Vielzahl an Besonderheiten angeboten:Die Stadtgemeinde Radenthein punktet auch mit den zahlreichen Bildungseinrichtungen und Betreuungsangeboten und ist somit ein attraktiver Wohnort für Familien:Das Areal umfasst die Grundstücke 16/2 und 16/3 der Katastralgemeinde (KG) Döbriach. Es befindet sich im Besitz der Stadtgemeinde Radenthein und ist als Bauland Wohngebiet gewidmet.Zur Verfügung stehen in der ersten Bebauungsphase (ZONE A) insgesamt acht voll aufgeschlossene, ebene Baugrundstücke in verkehrsberuhigter Lage mit direkter Rad- und Gehweganbindung.Die Bebauung erfolgt in zwei Bauphasen (ZONE A + B) und ist somit zeitlich und räumlich voneinander abgegrenzt. Der Grundstückspreis beträgt 90 € / m² (bzw. 70 € / m² mit einem Familien- oder Jugend-Fördermodell).Für nähere Informationen und individuelle Fragen stehen Ihnen die MitarbeiterInnen des Bauamtes der Stadtgemeinde Radenthein gerne zur Verfügung und beraten Sie auch hinsichtlich Fördermodellen.Gerne kann ein Besichtungstermin vereinbart werden.Stadtgemeinde RadentheinAnsprechpartner: Bürgermeister Michael MaierTelefon: +434246 228817Mail: buergermeister@radenthein.gv.atVerkaufsprospekt als Download hier Alle Infos finden Sie hier