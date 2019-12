"Frisch und gsund, lang leben, gsund bleibn, nix glunsn, nix klagen, bis i wieder kumm schlagn. Das Christkindl mit dem lockigem Haar wünscht a guats neues Jahr“, mit diesem überlieferten Spruch gingen am 28. Dezember, dem "unschuldigen Kindertag" Familien aus Döbriach und Radenthein in Döbriach von Haus zu Haus.

Das SAGAMUNDO - HAUS DES ERZÄHLENS in Döbriach legt großen Wert auf Brauchtum und Traditionen. Das Team um Melanie Golob beleben Bräuche rund um die Raunächte. Begleitet wurden die fleißigen „Piesner“ vom Harmonikaspieler Marcel Mölschl aus Kaning. Besonders die Urlaubsgäste waren überrascht vom Besuch der Piesner und dem sanften "Schlagen" mit einem grünen Fichtenast. Eine Benefizveranstaltung "Lichtgestalten der Raunacht" findet am 4. Jan. ab 15 Uhr im Sagamundo und am Dorfplatz in Döbriach statt.