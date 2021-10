Am 14. Oktober wird der „Welttag des Sehens“ zelebriert. Ein Blick hinter die Macht unserer Sehkraft.

BEZIRK SPITTAL. Das Sehvermögen zählt zu den elementarsten Sinnen eines jeden Organismus. Nicht umsonst erläutert die Redewendung „das Licht der Welt zu erblicken“ die ersten visuellen Wahrnehmungen von Geburt an. Für die Erhaltung von Selbstständigkeit und Mobilität ist ein intaktes Sehvermögen von immenser Wichtigkeit. Anlässlich des „Welttag des Sehens“ hat sich die WOCHE Spittal bei Optometrist Rudolf Maier der Firma „Optik Schiffer“ wertvolle Inputs rund um die Wertigkeit des Augenlichts eingeholt.

Vorsorge

Besonders in den ersten sechs Lebensjahren entwickelt sich das Sehvermögen eines Kindes. Spätestens ab dem 14. Lebensjahr ist das Auge ausgewachsen, was jedoch nicht bedeutet, dass sich keine Wachstumsveränderungen entwickeln können. Dass die Sehkraft und das Kontrastsehen im Alter abnehmen, ist kein Geheimnis. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Augenarzt sind deshalb unabdingbar. Optometrist Rudolf Maier weiß, dass sich unkorrigierte Fehlsichtigkeit negativ auswirken kann: „Wenn man Fehlsichtigkeit nicht korrigiert, könnte das Sehvermögen noch schlechter werden. Symptome wie Kopfschmerzen, astenopische Beschwerden und zahlreiche andere Gesundheitsprobleme können somit auftreten“, so der Experte.

Selbstkontrolle

Zur Überprüfung der Sehstärke kann man sich sowohl an einen Optiker/eine Optikerin, als auch an einen Augenarzt/eine Augenärztin wenden. Anhand eines Sehtests wird eine Sehschwäche oder Fehlsichtigkeit diagnostiziert. Auf die Frage, ob man selbst erkennen kann, wie ausgeprägt die eigene Sehkraft ist, rät Maier, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. „Am besten, man überprüft dies regelmäßig und kontrolliert sowohl die Sehkraft des linken als auch des rechten Auges. Diese kann nämlich unterschiedlich sein.“

Lösungen

Um eine diagnostizierte Fehlsichtigkeit zu korrigieren, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. In dieser Hinsicht hat sich die Optometrie stetig weiterentwickelt. „Je nach Typ kann man sich für sehr dünne Brillengläser oder für Kontaktlinsen entscheiden. Beide Möglichkeiten bzw. Optionen sind in allen Lebensbereichen einsetzbar“, so der Optometrist.

Mythen

Rund um unsere Augen und unser Sehvermögen kursieren die verschiedensten Mythen. Rudolf Maier klärt auf, welche Fakten richtig und welche unwahr sind: Brillen machen die Augen „faul“. „Das stimmt definitiv nicht.“ Bekanntlicherweise soll der Konsum von Karotten Nachtblindheit entgegenwirken. „Das stimmt nicht ganz. Karotten zu essen schadet natürlich nicht, aber die Nachtblindheit ist eigentlich auf einen Vitamin A-Mangel zurückzuführen.“ Im Dunkeln lesen schadet den Augen. „Das stimmt in diesem Sinne nicht, es ist einfach anstrengender für die Augen bei schwacher Belichtung zu lesen.“ Fernsehen schadet den Augen. „Stimmt auch nicht.“ Behalten Sie den Weitblick und sorgen Sie zeitig vor, Ihre Augen werden es Ihnen danken!