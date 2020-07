Die im Vorjahr begonnene Reihe "Dinner and Music" auf Schloss Greifenburg wird erfolgreich fortgesetzt.



GREIFENBURG. Die dem 1166 erstmals urkundlich erwähnten Schloss angemessene Liaison von gehobener Gourmetküche und anspruchsvoller Tafelmusik behalten die Schlossherren Marko Peschl und Claudia Kocher-Peschl auch heuer bei. Dazu gewannen sie das bewährte Grazer Streicherquintett "United Intonations". Klaus Eberle (Violine eins), Barbara Upelj (Violine zwei), Irma Servatius (Viola), Olena Mishchii (Violoncello) und Irmtraud Eberle-Härtl (Kontrabass) intonierten voller Schwung zum Thema "Ein Sommernachtstraum" neben dem "Hochzeitsmarsch" von Felix Mendelssohn-Bartholdy auch romantische Stücke wie Leonhard Cohens "Hallelujah" oder Filmmusik wie "Spiel mir das Lied vom Tod" des kürzlich verstorbenen Ennio Morricone. Die Streicher erweiterten dazu ihr Instrumentarium um Melodika, Schlagzeug und Flöte.

Vier-Gänge-Menü



In der Küche agierten Michael und Gabi Wankerl, die in Graz die renommierte "Gerüchteküche" führen. Das Vier-Gänge-Menü bestand aus einem Rote-Rüben-Tartar mit Ziegenkäase, Grünalgenkaviar, einer Pilzconsommé, rosa gebratener Rinderschulter und Selleriejus sowie Eis in Holundertörtchen.

Tourismuschef gekommen



Unter den begeisterten Gourmets fanden sich ein Thomas Michor, Tourismuschef Weißensee, in Begleitung von Shiatsu-Praktikantin Christiane Knaller, aus Greifenburg die Unternehmer Karl und Margit Winkler (Winkler-Bau) und Rudi Unterluggauer (Holzbau) mit Gattin Karin Unterluggauer-Assam, Sandra Neuschitzer-Madl ("Happy Hair"), Nina Jobst ("Schlank und fit"), Monika Jobst sowie Johanna Kanzian. Aus Steinfeld kamen wieder Margarete Brandner ("Genussladele") mit Friedrich Bernsteiner, aus Irschen Rudi Brandner und Robert Heregger, aus Oberdrauburg Elisabeth Pichler und Hans Winkler.

"Dinner and Music" wird am 25. Juli und 2. August fortgesetzt.