Ungeachtet der heißen Temperaturen, die eigentlich zum Baden einladen, fanden sich viele Besucher zum Kirchtag in Lieserhofen ein.

SEEBODEN-LIESERHOFEN. Auf der Suche nach Geselligkeit besuchten zahlreiche Einheimische wie auch Urlauber den von der seit 41 Jahren bestehenden Zechgemeinschaft mit Zechmeister und -meisterin Lukas Haßler und Bianca Zwischenberger an der Spitze organisierten Kirchtag auf dem Volksschul-Platzl. Am Eingang sorgten Heinz Glanznig und Marii Weichsler von der 33 Mitglieder zählenden Zechgemeinschaft dafür, dass die Corona-Auflagen eingehalten werden: maximal sechs Personen pro Tisch, die in einem Meter Abstand aufgestellt waren.

Tuschspielen ohne Unterlass



Im Anschluss an den Gottesdienst in der Laurentiuskirche erklang nahezu ohne Pause das Tuschspielen durch die von Dietmar Aschaber geleitete Trachtenkapelle, unterbrochen vom spontanen Gesang des Chors Bonum cantum von Chorleiter Dieter Auer und Obmann Herbert Eder. Vom Nachmittag an sorgten "Die Wolayer Seer" für musikalische Stimmung.

Pfarrer und Vizebürgermeister



Unter den Gästen, die von den eifrigen 16- bis 28-jährigen Zechmitgliedern, die alle unverheiratet sein müssen, mit Getränken und Speis bedient wurden, waren Ortspfarrer Wladislaw Mach, Zweiter Vizebürgermeister Ino Bodner mit Gattin Cornelia, Feuerwehrkommandant René Moser, Zechmeister 2006, mit Gattin Maria sowie den Söhnen Jakob und Raphael. Guter Laune war auch Fotograf Reinhard Kager mit Ärztegattin Erika. Einen Nachkirchtag wird es heuer nicht geben.