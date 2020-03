RENNWEG. Drei Stunden beste Unterhaltung und jede Menge Lacher bei den über 200 Gästen brachte das 1. Oberkärntner Gstanzlsingen in Rennweg. Mitgewirkt haben die Aspacher Tridoppler aus dem Innviertel, die Gutauer Stubenhocker, Anton Polessnig aus Diex sowie die Musikerinnen „Blusenknepf“ mit Stefanie Macheiner!

Vizebürgermeister Hans Ramsbacher und die Trachtengruppe Katschtal unter der Leitung von Karin Ramsbacher, die diese Veranstaltung gemeinsam vorbereitet hatten, freuten sich über 200 begeisterte Zuhörer in der Neuen Mittelschule in Rennweg zu begrüßen. Mit dabei waren u.a. Landtagsabgeordneter Ferdinand Hueter, Rennwegs 1. Vizebürgermeister Alfred Winkler, Ortspfarrer Josef Hörner, Direktor Gernot Kircher von der Raika Liesertal oder Musikschuldirektorin Petra Glanzer.

Der Termin für das 2. Oberkärntner Gstanzlsingen wurde zur Freude aller noch am selben Abend fixiert…