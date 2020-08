Als neuer Präsident des LC Millstättersee-Nockberge wurde Josef Brugger angelobt. Der pensionierte Banker aus Millstatt bringt Lions-Erfahrung aus vielen Jahren im Burgenland und in Budapest mit. Er wirkte dort bereits als Präsident und als Zonen-Chairman. Brugger kündigt an: "Viele unserer üblichen Vereinsaktivitäten sind heuer nicht möglich. Umso mehr möchte ich daher in kleinem Rahmen gemeinschaftliche Unternehmungen organisieren."

Ein besonderer Anlass wurde im stimmungsvollen Familiengut Burgstaller in Döbriach mitgefeiert: Bernhard WALTER erhielt die Melvin-Jones-Medaille für 50-jährige stets aktive Lions-Mitgliedschaft in Franken und in Kärnten. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Originals aus den USA gab es symbolisch eine Medaille in einzigartiger hand made Radentheiner „Corona-Version“.

Past-Präsidentin Monika Kohlmayer blickte auf ein ambitioniertes Vereinsjahr zurück. Sie dankte allen Aktiven für die Einsätze beim Wochenmarkt Döbriach, Fischfest Feld am See und insbesondere beim Balldini-Vortrag im November 2019. Da war der Kultursaal Radenthein ausverkauft, und das Lions-Team an der Bar hatte alle Hände voll zu tun! Die Erlöse kommen unmittelbar und in namhafter Summe Bedürftigen in der Region zugute.

Photo v.l.n.r.: Bernhard WALTER, Monika Kohlmayer, Josef Brugger