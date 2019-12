Irschen, Möllbrücke, Oberdrauburg, Radenthein und Seeboden eröffnen die Gemeindevorschau für 2020.

RADENTHEIN. 2020 ist ein Jubiläumsjahr für Radenthein: 25 Jahre Stadterhebung wird gemeinsam mit dem Gegendtaler Erntedankfest am 20. September 2020 gefeiert. Weiters stehen die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen, die Erneuerung der Wasserversorgung, Gewerbeerschließungen und Betriebsansiedelungen, die Umsetzung des Sicherheits- und Kommunalzentrums, die Neuanschaffung eines TLFA-2000 für die Freiwillige Feuerwehr von Döbriach sowie Sanierungen im Bereich der Schul- und Sportanlagen und Straßenerneuerungen im Gemeindegebiet von Radenthein auf der To-Do-Liste ganz oben.

Oberdrauburg wird belebt

Die Marktgemeinde Oberdrauburg setzt 2020 weitere Impulse zur Belebung des Zentrums bzw. zu einer adäquaten Gebäudenutzung, um den gegebenen demografischen Änderungen entgegenzuwirken und um Arbeitsplätze und Infrastrukturanbieter zu sichern bzw. zu schaffen. Herzensprojekte sind die Schaffung eines Kulturzentrums („Drauforum“), der Ausbau von privatem Wohnraum sowie im historischen Zentrum die Umsetzung eines sozialen Wohnbauprojektes mit zwölf Einheiten. Außerdem stehen zahlreiche Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -steigerung in der Freizeitanlage am Plan. Die Fertigstellung des Rüsthauses der FF Zwickenberg ist für Winter geplant. Des weiteren soll ein Kleinlöschfahrzeug angeschafft werden.

Dick angestrichen sind auch die Neukonzeption des Verkehrs unter Berücksichtigung der Anbindung an den internationalen Radweg (R1) sowie die In-Wertsetzung und die Belebung von Gebäuden durch die Ansiedelung von Kleinunternehmern in Oberdrauburg.

20 Jahre Markt Seeboden

Das Jahr 2020 steht in Seeboden ganz im Zeichen von 20 Jahre Marktgemeinde. Fixpunkte am Millstätter See sind das beliebte Weinfest auf dem Hauptplatz sowie das Strudelfest im Seezentrum.

Projekte und Maßnahmen der Marktgemeinde sind 2020 die Umsetzung der Gestaltung der Promenade zum See sowie Straßenprojekte im Bereich der Lieseregger Straße. In puncto Umweltschutz steht in Seeboden der Hochwasserschutz durch Bepflanzung von Steilflächen, Wiederaufforstung und Unwettermaßnahmen ganz weit vorne. Außerdem bekommt die Freiwillige Feuerwehr Lieserhofen ein Allrad-Tanklöschfahrzeug (TLFA).

Neue Ortseinfahrt in Möllbrücke

In Möllbrücke ist die Neugestaltung der Ortseinfahrt ein Hauptprojekt 2020. Der Bau soll mit der Weiterführung des Hochwasserschutzes an der Möll einhergehen. Fix eingeplant sind außerdem die Fertigstellung der zehn Gemeindewohnungen in der alten Volksschule in Möllbrücke sowie die Asphaltierung des Siedlungsgebietes Am Wellen in Pusarnitz und Sanierungsmaßnahmen der Lurnfelder Gemeindestraßen.

Irschen setzt auf Sicherheit

In Irschen setzt man 2020 insbesondere verkehrssichernde Maßnahmen. So wird 2020 entlang der B100 zwischen Simmerlach und Potschling ein Geh- und Fahrradweg entstehen und in Glanz eine Busbucht errichtet. Ebenfalls im Investitionsbudget von 500.000 Euro kalkuliert sind Maßnahmen der Wildbach-und Lawinenverbauung sowie des Straßenbaus.