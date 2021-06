44 Jahre Postler

Briefträger Walter Steinwender hatte am 28. Mai, nach 44 Jahren bei der Post, seinen letzten Arbeitstag.



NAPPLACH. Fotograf Helmut Weixelbraun erwischte ihn an seinen letzten Arbeitstag in Napplach. Walter war von 1977 bis 1987 in den Verteilerzentren Salzburg, Klagenfurt und Spittal/Drau eingesetzt und dann seit Jänner 1988 als Briefträger in der Gemeinde Reißeck.Wenn Walter oftmals später, als seine Berufskollegen von der Tour einrückte lag das nicht daran, dass Walter mehr Post hatte als die anderen, sondern vielmehr daran, dass Walter auch gerne das „Bürgerservice“ pflegte. Insbesondere bei den Bewohnern in der Teuchl war Walter sehr beliebt, war er doch stets bereit , die eine oder andere Besorgung für die älteren Postkundschaften zu erledigen. Die SPITTALER Woche wünscht alles Gute im wohlverdienten Ruhestand!