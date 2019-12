Klassische Lehrbücher stehen den Schülern der HLW Spittal künftig in digitaler Form zur Verfügung.

SPITTAL. Anlässlich des jährlichen Tag der offenen Tür am 10. Januar 2020 stellt die HLW Spittal Neuerungen im Schulleben vor und berichtet wie man der Arbeitswelt von morgen bereits während der Ausbildung gerecht wird und den Herausforderungen begegnet. Bei der Schulwahl der 14-Jährigen punktet die HLW als sehr breit aufgestellte weiterführende Wirtschaftsschule - wahlweise auch berufsvorbereitend oder mit der Option gleich in den Beruf einsteigen zu können oder eine verkürzte Lehre zu absolvieren. "Zentrale Stärke der HLW ist die Vernetzung von Schule und Wirtschaft", berichtet HLW Direktor Adi Lackner. So reagiert die Direktion bereits seit Jahren auf die Herausforderung der Globalisierung und Digitalisierung mit vielen Kooperationsprojekten.

Vertiefung

Auf großes Interesse bei den Schulanwärtern stößt bei den Open Doors jedes Jahr die Darstellung der schulischen Vertiefungen in den Bereichen „Fit 4 Life – Gesundheit & Soziales“, „HLW Aktiv“ und „HLW Media“. Im Fachbereich Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement bzw. Wirtschaftswerkstatt erlernen Jugendliche die Wirtschaftspraxis in Workshops, Praxisprojekten und arbeiten in Kleingruppen an kreativen Geschäftsideen, die mit der Wirtschaft umgesetzt werden.

Digitale Lehrbücher ab 2020

In den Medienklassen wird in modernen flexiblen Arbeitsumgebungen gearbeitet. Der Unterricht ist durchgehend digitalisiert und das Lernkonzept auf einen gesunden Ausgleich zwischen „analoger“ und „digitaler“ Welt ausgerichtet. Abwechslung garantieren auch der Kreativunterricht, die Fachpraxis in der Gastronomie und der Sportunterricht an der HLW. Klassische Lehrbücher stehen ab 2020 fachabhängig in allen Ausbildungsstufen digital zur Verfügung und ermöglichen ortsunabhängiges und papiersparendes Arbeiten und Lernen.

Das Bemühen um eine gelebte herzliche Ausbildungspartnerschaft zählt für Direktor Adi Lackner in der berufsbildende Schule der Vielfalt zu den Kernaufgaben im Schulmanagement. Neu bzw. jung ist auch die zunehmende Ausrichtung des Unterrichts auf Innovation und Nachhaltigkeit, hier setzen die Auszubildenden immer wieder ökologisch wertvolle Initiativen und Themen um. Derzeit besuchen mehr als 400 Schüler und Schülerinnen die 20 Klassen der HLW Spittal. Lehrbeauftragte erfüllen mit Schülern auch ergänzende Einsatz in der Eventgastronomie.