Viele Veranstalter sagen ihre Events ab und reagieren damit auf den Erlass der Bundesregierung zur Vermeidung einer Ausbreitung des Corona-Virus.

BEZIRK SPITTAL. Indoor-Veranstaltungen ab 100 Personen bzw. Outdoor Events ab 500 Personen sind seit kurzem in ganz Österreich verboten. Viele Veranstalter reagierten und sagten ihre Events ab. Laufend treffen in der WOCHE Redaktion Absagen ein. Folgend eine Liste, der uns bekannten Events im Bezirk Spittal, die bereits gestrichen wurden.

ABGESAGT:

11. März 2020: 35. Katschtaler Kultur- und Bildungstage in Rennweg

13. März 2020: Buchpräsentation mit Daniela Holzer in der Stadtbuchhandlung in Spittal

13. März 2020: Talente-Förderungskonzert des Kiwanis Club Spittal/Drau

14. März 2020: Soccer-Beats und großes Oberkärntner Preiswatten in Greifenburg

14. März 2020: Dem Himmel sei Dank" im Saal der Marktgemeinde Obervellach

14. März 2020: Zehnter Baby- und Kinderbazar der Mühldorfer Kindermühle in Mühldorf

14. März 2020: Trio Balkan Strings gastiert im Radentheiner Rathaussaal

15. März 2020: Konzert "2x3 macht Wir" im Spittaler Stadtsaal

17. März 2020: Feier Benennung von öffentlichen Flächen nach verdieten Frauen in Spittal

17. März 2020: Daniel Wisser und Antonio Fian lesen im Schloss Porcia

19. März 2020: Lesung mit Gertraud Klemm im Seebodener Kulturhaus

20. März 2020: Konzert mit Karen Asatrian und Band im Stadtsaal Spittal

20. März 2020: "So wird man Vater" im Kultursaal Lendorf

21. März 2020: das KONZERT 2020" der Trachtenkapelle Winklern

21. März 2020: Benefizkonzert des Kiwanis Club Gmünd in der Lodronschen Reitschule in Gmünd

23. März 2020: Offenes Singen im Musiksaal Spittal

27. März 2020: Konzert mit dem Duo "Matching Ties" im Ortenburgerkeller in Spittal

27. März 2020: Literaturauftakt in der Künstlerstadt Gmünd

3. April 2020: Der Ackermann und Frau Tod in der Stadtpfarrkirche Spittal