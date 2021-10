Die Fellbacher Straße wird für 680.000 Euro saniert. Betroffen sind die Ortschaften Lind, Oberrallach und Fellbach sowie der überregionale R1 Drauradweg.

DRAUTAL. Achtung: Auf der Fellbacher Straße ist in den nächsten Wochen zwischen Lind im Drautal und Gajach mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Auf einer Gesamtlänge von 2,2 Kilometern werden wegen starken Netzrissen, Materialausbrüchen, Schlaglöchern und starken Setzungen mehrere Straßenabschnitte instandgesetzt. Betroffen sind die Ortschaften Lind, Oberrallach, Fellbach und der Drauradweg. Investiert werden 680.000 €. „Wir nehmen die desolaten Abschnitte rasch in Angriff, um die Sicherheit auch künftig zu gewährleisten“, so Landesrat Martin Gruber.

Das Prozedere

Die Instandsetzung startet am 11. Oktober 2021 und wird mit der Durchfräsmethode umgesetzt: Zunächst wird der Straßenkörper 30 Zentimeter tief durchgefräst und schonend verdichtet. Dann wird eine elf Zentimeter dicke Trag- und eine vier Zentimeter starke Deckschicht aufgebracht.

Umfahrung jederzeit möglich

Während der Bauarbeiten wird der Verkehr wechselseitig angehalten. An den Tagen der Durchfräs- und Asphaltierungsarbeiten wird eine Totalsperre errichtet. Eine Umfahrung der Baustelle ist jederzeit über die B100 Drautal Straße möglich. Voraussuchtliche Fertigstellung: Ende November