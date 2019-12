Wir befinden uns in der Mitte der Rau(h)nächte. Eine Zeit in der die Natur stillsteht und die Grenzen zwischen den Welten geöffnet sind.

Die achte Raunacht vom 31.12. zum 01.01. steht für Geburt und Neuanfang.

Dankbarkeit, Wünsche und Visionen verbinden wir mit diesem Tag.

Dankbarkeit an das vergangene Jahr.

Ich bin dankbar für.....

Wofür möchte ich mir danken?

Wofür danke ich meinen Nächsten?

Welche Wünsche hast DU an DICH?

Was möchtest Du manifestieren? Was soll sich in Deinem Leben manifestieren?

Welche Wünsche mögen sich für Deinen Partner, Deine Familie, Deine Freunde , die Tiere und die Natur erfüllen?

Welche Emotionen und Gefühle verbinde ich ?

EINE RÄUCHERUNG ZUM START IN DAS NEUE JAHR IST EIN RITUAL IN DER RAUNACHT:

Ziehe Dich in Ruhe zurück, schaffe Dir eine warme Atmosphäre. Fühle dich wohl.

Gestalte Dir Deinen Ritualplatz. Dieser kann mit einer Kerze, Blumen , Steinen und

der Räucherschale gestaltet werden.

Eine Räucherung zu Beginn des Neuen Jahres mit den Geschenken der Natur.

Ich habe eine warme und milde Räuchermischung zusammengestellt:

Weihrauch, Beifuss, Engelwurz und Schafgarbe mit Bernstein harmonieren wundervoll zusammen.

Ich wünsche DIR , dass Du Dein Ziel nicht aus den Augen verlierst,

Schritt für Schritt und voller Vertrauen und Zuversicht Deine Wünsche und

Visionen sich verwirklichen und erfüllen.

Mögest Du ein gesegnetes Jahr erleben. Bleibe oder werde gesund.

Liebevolle Grüße zum Neuen Jahr

Anette Belschner

Anette Belschner; gepr.Räucherexpertin; Millstätter See

Infos und Bestelllisten: raeucherfreude@gmx.at

Fotos: eigene Fotos