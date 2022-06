Im Untergeschoss eines Technikgebäudes im Bezirk Spittal kam es heute durch einen technischen Defekt zu einer übermäßigen Wärmeentwicklung wodurch in weitere Folge Isoliermaterial anschmorte und stark rauchte.

SPITTAL. Heute, Dienstag, gegen 14 Uhr kam es am Areal einer Firma im Bezirk Spittal/Drau im Untergeschoss des Technikgebäudes bei durchgeführten Wartungsarbeiten an einem Diesel-Sprinkler-Aggregat offenbar durch einen technischen Defekt zu einer übermäßigen Wärmeentwicklung, wodurch in weiterer Folge Isoliermaterial anschmorte und es zu einer starken Rauchentwicklung im Untergeschoss des Objekts kam.

20 Mann im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren Steinfeld, Radlach, Gerlamoos und Greifenburg mit insgesamt 20 Mann konnten unter Einsatz von “schwerem Atemschutz“ das angeschmorte und stark rauchende Isoliermaterial vom Aggregat entfernen und in weiterer Folge eine Raum Belüftung durchführen. Bei dem Vorfall kam es zu keinen Personenschäden oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.