Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass über das Vermögen von Antares Star Bergbahnen GmbH in 9862 Kremsbrücke, Innerkrems 11, ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde.

INNERKREMS. Die Verbindlichkeiten betragen rund 2.044.000 Euro. Es sind rund 25 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Mitarbeiter sind von der Insolvenz nicht betroffen.Es ist der Abschluss eines Sanierungsplanes mit einer Quote von 30 % beabsichtigt.

"Nicht genehmigte Investition"

Als Ursachen der Insolvenz sind laut Insolvenzantrag auf eine von den Gesellschaftern nicht genehmigte Investition einer Beschneiungsanlage des seinerzeitigen Geschäftsführers zurückzuführen. Da die Investition nicht genehmigt war und auch die finanziellen Mitteln nicht zur Verfügung standen, war geplant die Investition durch Mieteinnahmen durch die Innerkremser Seilbahngesellschaft GmbH & CoKG abzudecken. Die Mieteinnahmen wurden zwar bilanziell gebucht, doch - wie sich nun herausstellte - nie bezahlt. Nun werde an einer Richtigstellung der Buchhaltung gearbeitet und ein Sanierungsplan mit Eigenverwaltung auch hinsichtlich der Innerkremser Seilbahnengesellschaft mbH & Co KG gearbeitet, weil diese derzeit nicht die offenen Mietforderungen bezahlen kann, heißt es seitens des Alpenländisches Kreditorenverbandes.

Aktiva über 1,6 Millionen

Von der Insolvenz sind 25 Gläubiger betroffen.Aktiva gibt es in der Höhe von EUR 1,6 Mio. Die Überschuldung beträgt somit 400.938 Euro Die Schuldnerin plant den Fortbestand ihrer Tätigkeit. Es ist daher der Abschluss eines Sanierungsplanes mit einer Quote von 30 % beabsichtigt. Die Erfüllung des Sanierungsplanes soll durch die Vermietung der Anlagen an die Innerkremser Seilbahnengesellschaft mbH & Co KG erfolgen