In Aichhorn geriet eine Arbeiterin mit ihrer Hand in das rotierende Mähwerk eines Mähers und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

HEILIGENBLUT. Eine Arbeiterin aus der Gemeinde Winklern mähte am Vormittag des 16. Juli 2020 mit einem ferngesteuerten Mäher eine Straßenböschung an der Großglockner Bundesstraße (B107) in Aichhorn. Aus noch ungeklärter Ursache kippte der Mäher plötzlich um. Die 42-Jährige versuchte das Gerät mit ihrer rechten Hand abzufangen, geriet dabei in das rotierende Mähwerk und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades an der Hand. Ihr Vorarbeiter leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Die Besatzung vom Rettungshubschrauber „Christophorus 7“ versorgte die Verletzte und flog sie anschließend in das Klinikum nach Klagenfurt.